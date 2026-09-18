Zapomenuté klíče dokážou člověku pořádně zkomplikovat návrat domů. Zatímco jiné dámy v jejím věku by možná sáhly po telefonu a zavolaly zámečníka, sedmdesátiletá zpěvačka Dagmar Patrasová se podle svědka rozhodla pro poněkud svéráznější řešení. Před svou pražskou vilou prý nejprve marně hledala klíče v kabelce, poté lomcovala zamčenou brankou a nakonec se údajně pustila rovnou přes plot!
Dáda neměla klíče, tak vzala plot útokem. Svědek popsal její bizarní návrat domů
Návrat domů se pro Dagmar Patrasovou proměnil v nečekané drama. Když před svou pražskou vilou marně šátrala v kabelce a zamčená branka odmítala povolit, nezavolala zámečníka, ale vzala situaci do vlastních rukou. Svědek popsal její svérázný akrobatický kousek přes plot u popelnic, který v sousedství vzbudil pořádný rozruch.
„Několik minut se hrabala v kabelce a špačkovala u toho na celou ulici,“ popsal Blesku svědek scénu před rodinným domem. Jenže klíče nikde a branka ne a ne povolit. „Zkoušela s ní lomcovat, ale vše bez úspěchu. Bez klíčů nebo spojence uvnitř branka zůstávala neoblomně zamčená,“ dodal.
Dáda se ale jen tak vzdát nehodlala. Zamířila k výklenku s popelnicemi, kde plot stojí na nízké zídce. A pak už přišla akce jako z grotesky. „Vylezla na ni, pevně se chytila planěk, vysoukala se nahoru a převalila se i s kabelkou dovnitř na zahradu,“ vylíčil svědek její svérázný způsob, jak se dostat domů. Zámečník by možná nevěřil vlastním očím!
Celá situace působila natolik neobvykle, že okamžitě oživila vzpomínky na dřívější zpěvaččiny karamboly. V minulosti totiž musela řešit několik nepříjemných incidentů spojených s alkoholem. V prosinci 2018 například havarovala a policisté jí naměřili přibližně 2,5 promile, přičemž sama později přiznala, že před jízdou pila.
Ani další nehoda v květnu 2022 se neobešla bez otazníků kolem alkoholu. Patrasová tehdy nabourala zaparkované auto a betonové zábrany, přičemž podle policie odmítla dechovou zkoušku. Herečka tvrdila, že za nehodou byla technická závada.