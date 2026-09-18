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Dáda neměla klíče, tak vzala plot útokem. Svědek popsal její bizarní návrat domů

Dagmar Patrasová
Dagmar Patrasová předvedla výkon hodný akrobata.Foto: GWUZD PAVEL
Dagmar Patrasová
Dagmar Patrasová předvedla výkon hodný akrobata.Foto: GWUZD PAVEL
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Návrat domů se pro Dagmar Patrasovou proměnil v nečekané drama. Když před svou pražskou vilou marně šátrala v kabelce a zamčená branka odmítala povolit, nezavolala zámečníka, ale vzala situaci do vlastních rukou. Svědek popsal její svérázný akrobatický kousek přes plot u popelnic, který v sousedství vzbudil pořádný rozruch.

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Zapomenuté klíče dokážou člověku pořádně zkomplikovat návrat domů. Zatímco jiné dámy v jejím věku by možná sáhly po telefonu a zavolaly zámečníka, sedmdesátiletá zpěvačka Dagmar Patrasová se podle svědka rozhodla pro poněkud svéráznější řešení. Před svou pražskou vilou prý nejprve marně hledala klíče v kabelce, poté lomcovala zamčenou brankou a nakonec se údajně pustila rovnou přes plot!

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„Několik minut se hrabala v kabelce a špačkovala u toho na celou ulici,“ popsal Blesku svědek scénu před rodinným domem. Jenže klíče nikde a branka ne a ne povolit. „Zkoušela s ní lomcovat, ale vše bez úspěchu. Bez klíčů nebo spojence uvnitř branka zůstávala neoblomně zamčená,“ dodal.

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Dáda se ale jen tak vzdát nehodlala. Zamířila k výklenku s popelnicemi, kde plot stojí na nízké zídce. A pak už přišla akce jako z grotesky. „Vylezla na ni, pevně se chytila planěk, vysoukala se nahoru a převalila se i s kabelkou dovnitř na zahradu,“ vylíčil svědek její svérázný způsob, jak se dostat domů. Zámečník by možná nevěřil vlastním očím!

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Celá situace působila natolik neobvykle, že okamžitě oživila vzpomínky na dřívější zpěvaččiny karamboly. V minulosti totiž musela řešit několik nepříjemných incidentů spojených s alkoholem. V prosinci 2018 například havarovala a policisté jí naměřili přibližně 2,5 promile, přičemž sama později přiznala, že před jízdou pila.

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Ani další nehoda v květnu 2022 se neobešla bez otazníků kolem alkoholu. Patrasová tehdy nabourala zaparkované auto a betonové zábrany, přičemž podle policie odmítla dechovou zkoušku. Herečka tvrdila, že za nehodou byla technická závada.

VIDEO: Felix Slováček

Felix Slováček | Video: CNN Prima News

Zdroj: Blesk

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