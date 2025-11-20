21. 11. Albert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Čtvrtníčkův zadek i okradená Kubišová. Český slavík funguje jako magnet na skandály

Petr Čtvrtníček
Petr ČtvrtníčekFoto: Profimedia
Petr Čtvrtníček
Petr ČtvrtníčekFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

V roce 2021 došlo k obnovení ankety Český slavík. Skončilo tak čtyřleté období "umělého spánku", do kterého anketa upadla kvůli stále klesající úrovni, zájmu i machinacím s hlasy. Připomeňme si největší skandály, které anketu provázely.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Anketa o nejoblíbenější zpěváky, zpěvačky a kapely roku vznikla pod názvem Zlatý slavík v roce 1962. Vymyslel ji tehdejší redaktor Mladého světa Ladislav Smoljak, později čelní postava Divadla Járy Cimrmana. V roce 1996 na Zlatého slavíka navázala anketa Český slavík.

Reklama
Český slavík, móda
Český slavík, móda

Módní policie z Českého slavíka: Černo-bílá nuda? Krajčo nahradil kabelku igelitkou

Móda a krása

Dlouho se pak zdálo, že anketa skončila rokem 2017, v letech 2018 až 2020 totiž vyhlášena nebyla. V roce 2021 ji ale obnovil miliardář Karel Janeček, pod jehož vedením se slavnostní vyhlášení změnilo v prezidentskou kampaň. Televize Nova, která slavnostní večer v přímém přenosu vysílala, se následující ročník sama ujala pořádání ankety. Ani to ale nezaručilo bezproblémový průběh.

Anketu Zlatý/Český slavík provázely několikrát spekulace ohledně manipulace s lístky i výstřelky účastníků slavnostního večera. Více zjistíte v naší galerii.

Předchozí
1234517
Pokračovat

Kauza Mouka

Zatím poslední ročník měl jeden z nejsilnějších momentů ještě než stačil vůbec začít. Při příchodu na červený koberec posypal jeden z přihlížejících zpěváka Jana Bendiga moukou. Policie vyšetřovala celou záležitost jako možný rasistický útok. Za čas přišla s tvrzením, že si Bendig útočníka sám objednal a zaplatil. Nakonec ho policie všech podezření zprostila. Nechci tu fňukat, ale opravdu mi nebylo a stále mi není dobře z toho, že i když jsem neustále dokola tvrdil, že jsem to neudělal, tak mi bylo vkládáno do úst, že jsem to udělal, zaplatil, a ať se přiznám, uvedl po uzavření vyšetřování zpěvák.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Je to trapas a nebezpečný precedent, říkají o podvodu Jana Bendiga kolegové

Jan Bendig
Jan BendigFoto: Profimedia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama