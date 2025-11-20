Čtvrtníčkův zadek i okradená Kubišová. Český slavík funguje jako magnet na skandály

Anketa o nejoblíbenější zpěváky, zpěvačky a kapely roku vznikla pod názvem Zlatý slavík v roce 1962. Vymyslel ji tehdejší redaktor Mladého světa Ladislav Smoljak, později čelní postava Divadla Járy Cimrmana. V roce 1996 na Zlatého slavíka navázala anketa Český slavík.
Dlouho se pak zdálo, že anketa skončila rokem 2017, v letech 2018 až 2020 totiž vyhlášena nebyla. V roce 2021 ji ale obnovil miliardář Karel Janeček, pod jehož vedením se slavnostní vyhlášení změnilo v prezidentskou kampaň. Televize Nova, která slavnostní večer v přímém přenosu vysílala, se následující ročník sama ujala pořádání ankety. Ani to ale nezaručilo bezproblémový průběh.
Anketu Zlatý/Český slavík provázely několikrát spekulace ohledně manipulace s lístky i výstřelky účastníků slavnostního večera. Více zjistíte v naší galerii.
Kauza Mouka
Zatím poslední ročník měl jeden z nejsilnějších momentů ještě než stačil vůbec začít. Při příchodu na červený koberec posypal jeden z přihlížejících zpěváka Jana Bendiga moukou. Policie vyšetřovala celou záležitost jako možný rasistický útok. Za čas přišla s tvrzením, že si Bendig útočníka sám objednal a zaplatil. Nakonec ho policie všech podezření zprostila. „Nechci tu fňukat, ale opravdu mi nebylo a stále mi není dobře z toho, že i když jsem neustále dokola tvrdil, že jsem to neudělal, tak mi bylo vkládáno do úst, že jsem to udělal, zaplatil, a ať se přiznám,“ uvedl po uzavření vyšetřování zpěvák.
Vtípek na Karlose
Ročník 2022 uváděli Ondřej Sokol, Aleš Háma a Tereza Pergnerová. Trojice se dopustila několika vtípků na hraně, leckdy i za ní. V rámci „hezkého večera“ například postupně jmenovali hezké věci, které se v posledních měsících staly. A hned si rýpli do přítomného Karlose Vémoly. „Krásné je, že Karlos si skutečně vzal svou Lelu. A byl jí věrný po celou dobu obřadu. To je nádherné,“ šťouchala do vosího hnízda Pergnerová. Karlos se na to tvářil kysele, ústy svého právníka výrok označil za „nevkusný, trapný a hloupý, hodný jiného pořadu a jiné úrovně“. Pergnerová se mu hned den poté omluvila.
Eso, nebo Leo?
Pořádné rýpnutí od svých moderátorských kolegů schytala i samotná Tereza Pergnerová. „Tereza byla úplně historicky první, kdo na Nově Slavíka moderoval v roce 1997. V té době jsem ji úplně miloval, měl jsem dokonce pověšený plakát,“ pronesl Háma. „A jaký plakát kluci, z Esa, jo?“ reagovala Pergnerová. „V tom Esu si byla oblečená? Jo? Tak to nebylo z Esa,“ chechtali se oba moderátoři, kteří naráželi na Tereziny plakáty v erotickém časopisu Leo.
Janečkova agitka
O rok dříve, v roce 2021 oživil po čtyřleté pauze Českého slavíka matematik, podnikatel a později neúspěšný kandidát na prezidenta Karel Janeček. O největší skandál se tehdy postaral on sám, když přímý přenos na televizi Nova změnil v předprezidentskou kampaň, doprovázenou apokalyptickými spoty, v nichž vystupoval jako anticovidový „superhrdina“.
Klusovo odmítnutí
Zpěvák a hudebník Tomáš Klus ten samý ročník oznámil, že účast na předávání cen obnovené ankety bojkotuje. „Omlouvám se, ale slovo platí. Můj bojkot akcí, kde jakýmkoli způsobem participuje Ten svěřenský fond, se bohužel vztahuje i na vzkříšeného Slavíka,“ napsal Klus na sociálních sítích.
Nahota Čtvrtníčka
Anketa zažila ale i veselejší, byť výstřední chvilky. Když herec Petr Čtvrtníček předával v roce 2013 stříbrného slavíka zpěvačce Lucii Vondráčkové, měl na sobě oblek, jehož zadní část byla vystřižena. Jakmile se Čtvrtníček otočil k publiku a kamerám zády, ukázal tak své nahé pozadí. Některé diváky i samotnou Vondráčkovou to rozesmálo, jiní měli pocit, že tohle na slavnostní ceremoniál nepatří.
Váňa na koníčkovi
V roce 2011 se na předávacím galavečeru odehrála bizarní scénka, kdy na plyšového houpacího koně musel usednout slavný žokej Váňa, aby následně předstíral, že závodí na dostizích. Koně mu nechal připravit moderátor večera, Libor Bouček, a jak se později žokej Váňa vyjádřil, tato jízda mu dala pořádně zabrat.
Bizarní proslov Landy
V roce 2012 dorazil Daniel Landa při udílení cen na pódium se svým kohoutem Fandou a pronesl jeden z nejbizarnějších proslovů české showbyznysové historie. Landa mimo jiné uvedl, že je od této chvíle kouzelníkem Žito a že končí s hudbou. „Končím s hudbou. Říkám si, má to do prde*e cenu? Dvacet let dělám hudbu a pak se tu stejně volí komunisti. K čemu to je, akorát pro mě přijdou dva pánové v kožených kabátech. Na to se můžu vy*rat,“ nebral si Landa servítky.
Udílení nezachránil ani Kraus
Slavnostní večer, kam v roce 2013 nedorazili tři hlavní vítězové, nezachránil ani moderátor a herec Jan Kraus. Kromě toho, že mu během večera několikrát nefungoval mikrofon, nedařilo se mu ani s lehkostí vtipkovat. Bizarnost pak znásobily i jeho kostýmy – na pódium přišel v převleku za Lucii Bílou či hiphopera.
Co je Shimi?
Během historie soutěže došlo několikrát k manipulaci či kupčení s hlasy anebo se objevilo alespoň podezření na ně. V roce 2000 například neznámý umělec Jarek Šimek, který si říká Shimi, obsadil v kategorii zpěvák 5. místo, což bylo hodně zvláštní. Moderátor Leoš Mareš pak vyrazil na afterparty po přenosu v tričku, kde zářil ironický nápis – Co je to Shimi?
Vyřazení kapely Votchi
V roce 2007 pořadatelé podchytili výskyt SMS zpráv, které vykazovaly nestandardní znaky. Po pečlivém prozkoumání zjistili, že existovaly skupiny SIM karet v počtu minimálně několik set kusů, ze kterých neznámé osoby zasílaly hlasy do ankety ve prospěch skupiny Votchi. Proto se pořadatelé rozhodli část hlasů pro tuto skupinu ze sčítání vyřadit. Rocková kapela se od těchto SMS zpráv distancovala a souhlasila s přepočítáním hlasů.
Vyřazení Evy a Vaška
Také v roce 2009 došlo v anketě Český slavík k podivným machinacím. Pořádající agentura Musica Bohemica anulovala duu Eva a Vašek 72 % hlasů kvůli anomálii v hlasování. Drtivá většina hlasů totiž přišla od jediného operátora s tím, že SMS zprávy obsahovaly pouze první místo namísto obsazení tří pozic. Kvůli podezření z manipulace s výsledky se tehdy Eva a Vašek propadli z osmé pozice na dvaatřicátou.
100 000 pro Řezníka
Kvůli vulgárním a násilným textům byl z hlasování v roce 2013 vyřazený raper Řezník, vlastním jménem Martin Pohl. Kontroverzního umělce se dotklo hlavně to, že tak přišel o výhru 100 000 korun. Ta mu byla nakonec předána během obnovení Českého slavíka v roce 2021.
Ruppert vrací slavíka
Za rapera Řezníka se postavil zpěvák Matěj Ruppert, který se rozhodl na protest proti rozhodnutí pořadatele vrátit Českého slavíka. „Rozhodl jsem se vrátit Českého slavíka, kterého jsem získal v kategorii Skokan roku 2006. Dávám tak najevo svůj nesouhlas s jednáním pořadatelů, kteří odmítli ocenit rapera Řezníka a vyškrtli ho z právoplatného prvního místa v kategorii Hvězda internetu. Spatřuji v jejich kroku nebezpečí – nikdo by totiž neměl diktovat, co se v kultuře smí a co ne. Nikdo nemá právo být arbitrem vkusu. Je to nebezpečný precedens jenom dokreslující situaci ve společnosti," uvedl Ruppert ve svém prohlášení.
Protest nevole kvůli skupině Ortel
V roce 2016 vyvolala negativní emoce výhra Stříbrného slavíka skupiny Ortel. Kapela je kritizována za xenofobní texty namířené proti menšinám, proto si od některých diváků během přebírání ceny vysloužila pískot a bučení. Nesouhlas a protest proti jejich ocenění vyjádřili během přímého přenosu zpěvák Radek Banga a herečka a komička Iva Pazderková. Oba dva během proslovu skupiny Ortel opustili sál.
Kabát, Ortel a manipulace s hlasy
O rok později, v roce 2017 se po udělování cen opět rozpoutala diskuse o zmanipulovaném hlasování. Agentura Musica Bohemica s poukazem na porušení pravidel fair play označila v roce 2017 za vítěze kapelu Kabát, zatímco skupině Ortel připsala body z roku 2016 a uvedla ji na druhém místě. Bez zásahu by ale Ortel vyhrál. Tento zásah do hlasování byl jedním z hlavních důvodů čtyřleté pauzy, která skončila v roce 2021.
Okradená Kubišová
Anketa ovšem byla zmanipulovaná už v dobách jejího začátku. V roce 1970 totiž nejvíc hlasů v kategorii zpěvaček patřilo Martě Kubišové, která tak měla získat svého čtvrtého Zlatého slavíka. Protože se Kubišová tehdy stala pro režim nežádoucí a od února 1970 měla zákaz veřejného vystupování, museli se změnit výsledky tak, aby nevyhrála. Proto byla pro rok 1970 vyhlášena pouze společná kategorie zpěváků a zpěvaček, kterou ovládl Karel Gott. Zlatého slavíka za rok 1970 obdržela Kubišová dodatečně v roce 1990 na svém koncertu v Lucerně.
