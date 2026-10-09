Petr Veselý, který je s Dominikou Gottovou spojován už několik let a v poslední době navštěvoval také její maminku Antonii Zacpalovou, nešetří ostrými slovy. Po její smrti se tvrdě opřel do nejstarší dcery Karla Gotta i jejího manžela Tima Tolkkiho. Podle Veselého se měli k Antonií Zacpalové chovat nezodpovědně a připravit ji o peníze.
Ctitel Dominiky Gottové se do ní ostře pustil. Po smrti maminky obvinil ji i Tolkkiho
Místo klidného rozloučení s maminkou musí Dominika Gottová čelit dalším nepříjemným výrokům. Její český ctitel Petr Veselý se po smrti Antonie Zacpalové pustil do ní i Tima Tolkkiho a vytáhl také starou kauzu kolem Bertramky.
„Chudák paní Zacpalová. Tahali z ní jenom peníze, všechno jim rozdala a nakonec ji nechali opuštěnou. Šli chlastat. Zkrátka jsou nezodpovědní,“ prohlásil Veselý pro eXtra.cz. Podle něj měla Dominika s manželem využívat matčiny finanční prostředky, místo aby jí poskytovali potřebnou oporu.
Veselý zároveň tvrdí, že Antonie Zacpalová přišla o pravidelnou finanční podporu, kterou jí roky posílal právě Gott a následně jeho vdova Ivana Gottová, v souvislosti s veřejnými vystoupeními své dcery a jejího manžela. „O ten finanční příspěvek přišla kvůli té ostudě, co tady dělali. Jak vykřikovali, že chtějí Bertramku. Vytahal z ní peníze tak jako z Gotta,“ obvinil Tolkkiho. Finský hudebník v minulosti veřejně hovořil o možnosti, že by Dominika mohla získat miliony eur nebo vilu na Bertramce. Dominika se však následně od soudního boje o dědictví po svém otci distancovala.
Smrt Antonie Zacpalové je podle Veselého definitivním koncem možnosti, aby se všichni znovu setkali. „Už se nikdy nesejdeme s maminkou, s paní Zacpalovou, já a Dominika. Už ji nikdy neuvidíme, ani já, ani Dominika,“ řekl. Jeho ostrá slova ale mohou pramenit také ze zraněných citů. Veselý nezastírá, že si přál začít nový život právě po boku Dominiky. Ta ale dala přednost svému muži. „Říkal jsem Dominice: ‚Kašleme na všechno, jedeme k moři,‘“ zavzpomínal na dobu po Gottově smrti.