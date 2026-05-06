O víkendu oslavila herečka Jiřina Bohdalové neuvěřitelné životní jubileum. S mnoha hosty své 95. narozeniny velkolepě oslavovala v pražském Divadle Hybernia, mejdan si však vybral svou daň. Bohdalová musela zrušit účast na velmi důležité akci.
Co se stalo s Bohdalovou? Po oslavě jubilejních narozenin přišlo nečekané zrušení
Velkolepá oslava 95. narozenin Jiřiny Bohdalové měla zřejmě dohru, kterou nikdo nečekal. Legendární herečka se totiž jen pár hodin po hvězdném mejdanu musela omluvit z další důležité akce. Důvod? Necítila se dobře a potřebovala odpočinek. Fanoušci tak mají o svou oblíbenou herečku opět obavy.
Dnes se totiž měla v kavárně na Chodově zúčastnit křtu známek, které u příležitosti jejích narozenin vydala Česká pošta a společnost VND Promo. Tam ale nedorazila ze zdravotních důvodů. „Paní Bohdalová se nám ráno omluvila, potřebuje si odpočinout, necítila se dobře. Respektujeme to a křest známek jsme přeložili,“ řekl Blesku producent Petr Větrovský. „Pokud uděláme akci později, bude to spíš symbolické, protože známky rychle mizí z trhu,“ potvrdil, že o archy, kde jsou známky s pěti různými fotografiemi Bohdalové, je velký zájem.
Sama Bohdalová už je má doma a netají se tím, jak velmi poctěna se cítí. „Nebudu nic zastírat, je to pro mě něco mimořádného a obrovská pocta. Strašně si toho vážím, je to fantastické,“ řekla k tomu, protože si je dobře vědoma toho, že patří mezi malou hrstku českých žijících osobností, kterým se takového uznání dostalo.