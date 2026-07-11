Pro Daniela je móda způsobem sebevyjádření, ke kterému si ovšem musel najít cestu. „Většinu svého života jsem zápasil s tím, že nejsem úplně konfekční typ. Mám široké boky a úzká ramena, takže mi obleky nikdy úplně neseděly,“ přiznal nám otevřeně.
„Co je vám do toho?“ Stylový Daniel Krejčík po bolestivém období vynesl unikátní model a prozradil, jak to má se Stropnickým
Potkali jsme se na jedné z přehlídek v kulisách karlovarského festivalu. Herec Daniel Krejčík módu miluje, nebojí se vynést odvážnější outfity, a tak byl doslova ve svém živlu. Kromě trendů a stylu však přišla řeč i na jeho osobní život, který v posledních měsících utrpěl vážné trhliny, i na nejbližší plány, které ho z pražské Kampy zavedou až na černý kontinent.
Pro Daniela je móda způsobem sebevyjádření, ke kterému si ovšem musel najít cestu. „Většinu svého života jsem zápasil s tím, že nejsem úplně konfekční typ. Mám široké boky a úzká ramena, takže mi obleky nikdy úplně neseděly,“ přiznal nám otevřeně.
Naštěstí má po boku šikovného stylistu, který mu pomáhá tyto drobné proporční nedostatky maskovat. Když si ale může Dan vybrat, vždy sáhne po oversize kouscích a širokých kalhotách, které mu dodávají pocit vzdušnosti a v nichž se cítí v nich nejpříjemněji.
Vynesl bryndák
Je milovníkem unikátních kousků a jeho aktuálním favoritem je upcycling, konkrétně tvorba designérky Jany Hořejšové, která využívá staré kousky ze second handů a nápaditými úpravami jim dává další život. Právě jeden z jejích doplňků, který Dan s humorem nazývá bryndákem, v den našeho setkání vynesl.
Co je vám do toho
I když Dan na večírku zářil, uplynulé měsíce pro něj nebyly jednoduché. Po mediálně sledovaném rozchodu s Matějem Stropnickým přišla další rána v podobě rozvodu s Jiřím Vymětalem. Tyto životní otřesy a zejména mediální humbuk, který je provázel, ho dovedly k radikální změně v přístupu k tomu, co „pustí“ ven a co si nechá jen pro sebe.
„Byla to pro mě škola v tom, aby si člověk své soukromí hlídal mnohem víc,“ vysvětluje herec s tím, že se nově učí na otázky týkající se vztahů a soukromí obecně odpovídat jasným: „Co je vám do toho!“
Z Kampy až do Afriky
Danielovo pracovní léto patří především vyprodanému muzikálu Klan Baťa na pražské Kampě, kde se v hlavní roli střídá s Tomášem Klusem. Úspěch představení je neuvěřitelný a všechna představení jsou vyprodaná. Hned po skončení divadelní sezony ho čeká ale ještě jedna velká výzva – jako vyslanec UNICEF odlétá do Afriky, kde o své misi plánuje napsat knihu.
Závěr léta pak bude patřit jeho srdcovému projektu na zámku v Osečanech, kde spolu s expartnerem Matějem Stropnickým roky žil a pomáhal s jeho rekonstrukcí. Přestože se spekulovalo o jeho návratu k Matějovi, Dan tyto zvěsti razantně vyvrací. Na konci srpna zde společně odehrají několik představení komedie Kalifornská mlha, jejíž výtěžek putuje na další opravy této historické památky.
Zdroj: Autorský text