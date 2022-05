"Penis pana Deppa bych si pamatoval." Internet se baví soudem s hercovou exmanželkou

Ostře sledovaný soudní proces mezi herci Johnnym Deppem a jeho exmanželkou Amber Heardovou by měl skončit tento týden. U soudu, který řeší Deppovu žalobu na bývalou manželkou, kterou viní z pomluvy, zazněly velmi vážná obvinění z domácího násilí, a to z obou zúčastněných stran.

Během stání se udála i celá řada úsměvných momentů. Z mnoha z nich se staly hity sociálních sítí, což ale znepokojuje část aktivistů, kteří bojují za práva obětí domácího násilí. "Je to skutečně nebezpečné pro oběti, které případ sledují a které třeba uvažovaly o tom, že se přihlásí," napsala Lucia Osborne-Crowley, autorka knihy My Body Keeps Your Secrets a spolupracovnice právního zpravodajství Law360.

Na některé zajímavé momenty soudního procesu se podívejte do naší galerie.