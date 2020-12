Clooney si kvůli novému filmu pravděpodobně poškodil zdraví. „Hubl jsem moc rychle."

Devětapadesátiletý George Clooney, který v novém sci-fi filmu Půlnoční nebe představuje přeživšího vědce, pro svou roli podstoupil dietu, aby zhubl. Ta mu ale podle jeho slov přispěla ke zdravotním problémům, se kterými se před samotným natáčením potýkal. Jakmile si herec začal stěžovat na nesnesitelné bolesti žaludku, podstoupil lékařské vyšetření, které prokázalo zánět slinivky.

Clooney připustil, že potýkat se se zdravotními problémy uprostřed testovacího natáčení filmu, ve kterém sehrává nejen ústřední roli, ale také působí jako režisér, byla pro něj velká výzva. "Trvalo to několik týdnů, než se to zlepšilo, a jako režisér jsem to neměl snadné, protože potřebuju energii," okomentoval Clooney svou zdravotní eskapádu. "Myslím, že jsem se snažil zhubnout příliš rychle a pravděpodobně jsem se o sebe moc nestaral," dodal devětapadesátiletý herec.

Postapokalyptický film Půlnoční nebe, ve kterém hollywoodská hvězda hraje vědce Augustina Lofhouse, má premiéru na Netflixu den před Štědrým dnem. Jedná se o první filmovou roli herce od kriminálního dramatu Money Monster z roku 2016.

Nenávist, která probíhá

Představení nového filmu už před časem doprovázel rozruch. Například se v rozhovoru o chystaném filmu, jenž se odehrává v roce 2049 v postapokalyptickém světě, Clooney vyjadřoval i v souvislosti se současným stavem, který na planetě probíhá. "Kolik nenávisti a zloby všichni v tomto historickém momentu zažíváme, všude na světě - ať už jde o Bolsonara v Brazílii, nebo Orbána v Maďarsku," řekl Clooney pro magazín GQ. Označil tak premiéra Viktora Orbána za jeden z příkladů "zloby a nenávisti" ve světě, což nezůstalo nepovšimnuto.

Mluvčí kabinetu prohlásil, že americký herec a režisér tlumočí názory amerického finančníka a filantropa maďarského původu George Sorose. Informovala o tom před dvěma týdny agentura Reuters. Na to konto mluvčí maďarské vlády Örs Farkas ve státní televizi prohlásil, že Clooney tlumočí proimigrační postoj George Sorose, kterého kvůli jeho liberálním názorům považuje Orbán za svého nepřítele.

Mluvčí ministerstva zahraničí Tamás Menczer pak označil Clooneyho slova za hloupá. "George Clooney je dobrý herec, za to zaslouží respekt, ale… nikdo by ho neměl považovat za globálního politického věštce," prohlásil Menczer.

George Clooney reagoval prohlášením, které poskytl jeho agent maďarskému serveru Telex.hu. Herec v něm uvedl, že "Orbánova propaganda lže", a dodal, že se Sorosem se setkal jen jednou. Styděl by se prý, kdyby proti autoritativnímu režimu nevystoupil.

Ve filmu Půlnoční nebe, který Clooney také režíroval, žije opuštěný vědec v observatoři a snaží se varovat skupinu astronautů, aby se po záhadné globální katastrofě nevraceli zpět na Zem.