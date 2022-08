Schifferová bývala snem mnoha mužů, arabský šejk jí za rande nabídl milion dolarů

Spolu s dalšími supermodelkami devadesátých let patřila do tzv. velké šestky - elitní skupiny nejkrásnějších a nejvýdělečnějších modelek. Ve středu 25. srpna oslaví německá supermodelka a herečka 52 let.