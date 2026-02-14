„Nic jiného neumím a sice bych těch pár let do důchodu mohl předstírat, že dělám něco jiného, protože to umím nejlíp, ale asi by to brzy prokoukli,“ tvrdí o své profesi s humorem herec David Matásek, který 14. února oslaví svoje 63. narozeniny.
"Cítím únavu materiálu," říká herec David Matásek. Terapie i láska k mladší ženě změnily jeho pohled na svět
Více než dvacet let je herec David Matásek členem Národního divadla. Kromě toho je velmi obsazovaným filmovým a televizním hercem. "Herectví vám neumožní litovat se, musíte být furt ve střehu, připravený si hrát, ale i dělat si srandu ze sebe i ze svých kolegů," říká počtvrté ženatý otec čtyř dětí.
David Matásek patří k hercům, kteří jsou na české scéně doma už desítky let. Více než dvacet let je členem Národního divadla, zároveň ale nikdy nezmizel z televizních obrazovek ani filmového plátna. Diváci si ho pamatují ze seriálů Zdivočelá země, Redakce, Letiště, Přešlapy nebo Obchoďák, v divadle zaujal například v inscenacích Lucerna, Richard III. či Čekání na Godota. Přesto o své profesi mluví bez patosu a s typickou dávkou ironie.
„Nic jiného neumím a sice bych těch pár let do důchodu mohl předstírat, že dělám něco jiného, protože to umím nejlíp, ale asi by to brzy prokoukli,“ přiznává. Herectví podle něj člověka drží v pohybu a nedovolí mu sklouznout k sebelítosti. „Herectví vám neumožní litovat se, musíte být furt ve střehu, připravený si hrát, ale i dělat si srandu ze sebe i ze svých kolegů,“ doplnil. A právě schopnost dělat si legraci sám ze sebe je něco, co se s ním vine celý život.
Kluk z umělecké rodiny a role, která všechno změnila
Narodil se do výtvarnické rodiny – jeho otec Petr Matásek byl scénograf, maminka Jana Matásková grafička. Po studiu konzervatoře začínal na menších pražských scénách, ale skutečný zlom přišel s rolí Kendyho v legendární sérii filmů Básníci. Právě tehdy poprvé okusil, jak zvláštně může fungovat popularita. „Hodně nám asi pomohla záporná kritika v Rudém právu… Den po té recenzi fronty jako blázen,“ zavzpomínal Matásek. S natáčením se pojí i dlouholeté přátelství s Pavlem Křížem, které vydrželo desítky let a nezměnila ho ani vzdálenost. „Když už se potkáme, okamžitě si k sobě sedneme… dvě zestárlý sušený švestky s kecama puberťáků," popsal náhodná setkání s kolegou a kamarádem.
Soukromí, které si pečlivě střeží
Přestože patří mezi známé tváře, své soukromí si David Matásek dlouhodobě střeží. Málokdo třeba ví, že jeho tělo zdobí výrazná tetování. Na rameni hrdě nosí orla bojujícího s hadem a na zádech pterodaktyla. V pracovním životě často drží v rukou zbraň, ve skutečnosti k nim ale má velký respekt. „Pistolkář nejsem. Nejsem moc pro, aby lidi měli zbraně doma,“ přiznal s respektem. Možná i proto, že má z dětství vlastní zkušenost, na kterou dodnes vzpomíná s rozpaky: „Jednou jsem střelil do svého bratra… ale zabít jsem ho nechtěl.“
Kapela Orlík a období, které budí emoce
V devadesátých letech vstoupil také do hudebního světa. Společně s Danielem Landou působil ve skupině Orlík, která se stala fenoménem, ale zároveň i kontroverzním tématem. Kapela vydala dvě alba a prodala kolem 200 tisíc nosičů, nakonec však skončila i kvůli radikalizaci části publika. Matásek se k tomuto období vrací otevřeně: „Začalo to muzikou… Až pak se z toho najednou stala ideologická častuška, na kterou se nabalili lidi s komplexy.“ Po rozpadu Orlíku pokračoval ve skupině Hagen Baden, ale hudba už nikdy nebyla hlavní životní cestou.
Vespa, která změnila víc než jen dopravu
Možná nečekaně se jednou z největších vášní Davida Matáska staly skútry Vespa. Zpočátku šlo jen o praktický dopravní prostředek, brzy se ale z koníčku stal životní styl a nová komunita lidí. „Myslel jsem, že to jsou jehovisté… Nakonec jsem zjistil, že jsou to moc fajn lidé,“ přiznal pobaveně. Právě díky této komunitě se seznámil se svou současnou manželkou a dodnes pravidelně podniká cesty přes Alpy.
Čtyři manželství a snaha zůstat v dobrém
Matásek je počtvrté ženatý a je otcem čtyř dětí. Jeho první manželkou byla hudebnice Eva Turnová, následovalo manželství s dramaturgyní Simonou Matáskovou, se kterou má dceru Lindu. Se třetí ženou Kateřinou má dceru Marii a syna Benjamina. Dnes žije s módní blogerkou Evou Matáskovou, se kterou vychovává nejmladšího syna Antonína. I přes rozchody se snažil udržet vztahy korektní – hlavně kvůli dětem.
Dědeček, který moc nevychovává
Dnes už si vyzkoušel i roli dědečka. Jeho vnučka Sofie je jen o dva roky mladší než nejmladší syn Antonín, takže role otce a dědečka se mu někdy přirozeně prolínají. „Já vlastně moc nevychovávám ani Antonína… jsem oběma spíš takovým dědečkem,“ přiznal. Místo ambicí dává přednost obyčejným společným chvílím. „Daleko lepší je si jen tak sednout na gauč, půl dne se tam válet, kecat o blbostech.“