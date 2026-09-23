Případ psychiatra Jana Cimického začal před lety veřejně rezonovat poté, co zpěvačka Jana Fabiánová zveřejnila své svědectví o sexuálním napadení. Stalo se tak v době, kdy se objevila informace, že tehdejší prezident Miloš Zeman chce psychiatra navrhnout na státní vyznamenání. Vyšetřování, které následovalo, nakonec přineslo desítky svědectví a skončilo pravomocným rozsudkem. Policistka Terezie Janíková, která se na vyšetřování podílela, nyní popsala také to, jak Cimický na začátku kauzy reagoval.
Cimický si myslel, že je nedotknutelný, říká vyšetřovatelka. Popsala jeho první výslech
Sebevědomý, přesvědčený, že se mu nic nestane. Tak podle vyšetřovatelky působil Jan Cimický na začátku kauzy, která nakonec skončila pravomocným rozsudkem. „Myslel si, že přijde jednou vypovídat a tím se to uzavře,“ prozradila policistka.
„První výslech dělali kolegové a on vypovídal v tom smyslu, že nic takového se nestalo. Že to ty ženy špatně pochopily a že když stetoskopem poslouchal, tak to bylo čistě z lékařského důvodu a k žádnému osahávání nedošlo,“ popsala vyšetřovatelka. Podle ní Cimický tehdy tvrdil, že je celé obvinění vymyšlené. Jako důvod měl uvádět právě chystané státní vyznamenání. „Podle něj bylo všechno vymyšleno a to z toho důvodu, že mu někdo nepřeje vyznamenání,“ uvedla.
Podle kriminalistky navíc Cimický zpočátku nepůsobil dojmem člověka, který by očekával, že se případ bude dál vyšetřovat. „Působil sebevědomě. Ani si nemyslel, že by se to mělo dál řešit. Myslel si, že přijde jednou vypovídat a tím se to uzavře,“ řekla v podcastu Nory Fridrichové. Jeho postoj se podle ní změnil až ve chvíli, kdy mu bylo sděleno obvinění. „Až do sdělení obvinění si myslel, že je nedotknutelný. Ale asi se mu nemůžeme divit, když mu to tak dlouho procházelo. Když všichni to nějak tušili, ale nic se nedělo,“ popsala svůj pohled na začátek vyšetřování.
Při dalším výslechu už policistka Cimického sama vyslýchala. Tentokrát však odmítl vypovídat. „Při druhém výslechu, který jsem vedla já, odmítl vypovídat. To už byl obviněný a má právo na to nevypovídat,“ uvedla. Cimický podle ní pouze se svým obhájcem přečetl připravenou výpověď. Její obsah se nesl v duchu tvrzení, že vyšetřování není objektivní a že celý postup policie je namířený proti němu.
Případ se následně rozrostl do mimořádných rozměrů. Soud nakonec Cimického pravomocně uznal vinným ve všech 39 bodech obžaloby, konkrétně ve 35 případech vydírání a čtyřech sexuálních útocích. Skutky spadají podle rozsudku do období let 1979 až 2019. Janíková ale popsala, že ona sama mluvila téměř se stovkou žen, které se staly Cimického obětmi. Řada z nich však nechtěla svůj příběh medializovat. Odvolací soud 18. září 2026 potvrdil pětiletý trest vězení a desetiletý zákaz výkonu lékařské činnosti. Cimický vinu dlouhodobě odmítal. Jeho obhajoba může ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu, pravomocný rozsudek tím ale není odložen.