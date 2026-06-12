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Chvíle hrůzy Michaely Noskové. Čtyřletá dcera skončila na kapačkách

Michaela Nosková
Michaela NoskováFoto: HerminaPress
Michaela Nosková
Michaela NoskováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Michaela Nosková má za sebou velmi náročné dny plné strachu o zdraví své mladší dcery. Čtyřletá Jasněnka skončila s vážným zápalem plic v nemocnici, kde musela několik dní podstupovat léčbu antibiotiky podávanými přímo do žíly. Naštěstí už je holčička doma a pokračuje v rekonvalescenci.

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Pro každého rodiče jsou chvíle, kdy je jeho dítě nemocné, ty nejhorší, jaké může zažít. Obzvlášť když je situace tak vážná, že musí strávit nějaký čas v nemocnici. A právě to má teď za sebou zpěvačka Michaela Nosková. Její čtyřletá dcera Jasněnka skončila hospitalizovaná s vážným zápalem plic.

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Dcera byla nemocná už v okamžiku, kdy si ji Nosková přebírala od svého bývalého partnera Jindřicha Čandy. S tím se zpěvačka soudí právě kvůli péči o dceru. Čanda zároveň také čelí obžalobě kvůli týrání svěřené osoby, domácímu násilí a vydírání. Čtyřletou dívenku Noskové předal s vysokými teplotami. Ty se postupem času změnily ve čtyřicetistupňovou horečku, a tak Michaela s dcerou odjela na pohotovost do Kladna. 

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Krevní testy ukázaly vysokou hladinu CRP, a lékaři tak rozhodli o tom, že si Jasněnku v nemocnici nechají. Antibiotika začala dostávat přímo do žíly pomocí kapaček. V nemocnici strávily dlouhých pět dní, než je mohli propustit do domácího ošetřování. 

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Ležíme v posteli s láskou. Zápal plic. Poslední týden byl opravdu náročný. Několik dní v nemocnici, kde se o nás skvěle starali. Teď už doma a malá v posteli, aby se zápal plic vyléčil, napsala Nosková ke společné fotce s mladší dcerou, kterou dnes uveřejnila ve svých Instastories. 

VIDEO: Michaela Nosková

Spotlight Aktuálně.cz - Michaela Nosková a Evžen Nový | Video: Tereza Engelová

Zdroj: Instagram Michaely Noskové

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