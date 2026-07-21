Vztah zpěváka Bohuše Matuše a jeho o tři dekády mladší manželky Lucie je v poslední době jak ze špatně telenovely. Před několika týdny oba dva prohlašovali, že jejich vztah je u konce a Matuš dokonce mluvil o možnosti, že si jeho žena najde někoho jiného. Jenže nyní je všechno jinak a zpěvák zuří, že se jeho známí manželce dvoří ve snaze mu ji odloudit.
"Chtěli mi ukrást Lucinku," zuří Bohuš Matuš, který tvrdí, že mu manželku svádí kamarádi
Ještě před pár týdny mluvil Bohuš Matuš o rozpadu manželství a připouštěl, že si jeho o třicet let mladší žena Lucie možná najde jiného muže. Teď ale zpěvák otočil a tvrdí, že doma panuje idylka. Místo rozvodu tak řeší úplně jiný problém – podle jeho slov se po zprávách o údajném rozchodu začali Lucii dvořit dokonce i jejich blízcí známí. A to Matuše pořádně rozzuřilo.
„Jakmile vyšly ty články o našem údajném rozchodu, začali se Lucii ozývat různí nápadníci,„ prozradil Matuš Blesku s tím, že šlo o lidi, do kterých by to předtím nikdy neřekl. “Dokonce i lidé, kteří jsou nám oběma velmi blízcí a známí. Docela mě to šokovalo, ale my se tomu doma smějeme. Lucie mi ty zprávy ukazuje a je to vážně neskutečné, co a kdo jí píše. Tomu bych dřív nevěřil. Kamarádi, styďte se! Posílají srdíčka a píšou věci jako: ,Zbav se ho už, pojď ke mně, když jsi teď sama, to je skvělé.’ A dělají to i lidé, které považuji za blízké známé. Opravdu jsem se divil,“ neskrývá své rozčarování.
Bohuš ale tvrdí, že žádní muži nemají šanci, protože mezi ním a Lucií je prý všechno v nejlepším pořádku. „S manželkou jsme teď opravdu v pohodě. Fakt idylka. A řekli jsme si, že už nebudeme k tomu radši nic říkat,“ tvrdí s tím, že všechno, co se v předchozích týdnech dostalo na veřejnost byl jen omyl a špatná interpretace jeho slov.
„Samozřejmě se občas pohádáme, to přiznávám – zrovna kvůli téhle situaci jsme se trochu chytli. Oba máme horké hlavy, takže z toho nakonec vznikl takový galimatyáš. Ale nikdy jsme od sebe neodešli a ani na vteřinu jsme o rozchodu neuvažovali,“ uzavřel zpěvák. Otázkou je, jak dlouho mu tohle přesvědčení vydrží.