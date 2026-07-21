Přeskočit na obsah
21. 7. Vítězslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Chtěli mi ukrást Lucinku," zuří Bohuš Matuš, který tvrdí, že mu manželku svádí kamarádi

Bohuš Matuš s manželkou
Bohuš Matuš s manželkou Lucií a dcerou Natálkou
Bohuš Matuš
Bohuš Matuš s dcerou Natálkou
Bohuš Matuš
Zobrazit
13 fotografií
Bohuš Matuš s manželkou |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ještě před pár týdny mluvil Bohuš Matuš o rozpadu manželství a připouštěl, že si jeho o třicet let mladší žena Lucie možná najde jiného muže. Teď ale zpěvák otočil a tvrdí, že doma panuje idylka. Místo rozvodu tak řeší úplně jiný problém – podle jeho slov se po zprávách o údajném rozchodu začali Lucii dvořit dokonce i jejich blízcí známí. A to Matuše pořádně rozzuřilo.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Vztah zpěváka Bohuše Matuše a jeho o tři dekády mladší manželky Lucie je v poslední době jak ze špatně telenovely. Před několika týdny oba dva prohlašovali, že jejich vztah je u konce a Matuš dokonce mluvil o možnosti, že si jeho žena najde někoho jiného. Jenže nyní je všechno jinak a zpěvák zuří, že se jeho známí manželce dvoří ve snaze mu ji odloudit. 

Související

„Jakmile vyšly ty články o našem údajném rozchodu, začali se Lucii ozývat různí nápadníci, prozradil Matuš Blesku s tím, že šlo o lidi, do kterých by to předtím nikdy neřekl. Dokonce i lidé, kteří jsou nám oběma velmi blízcí a známí. Docela mě to šokovalo, ale my se tomu doma smějeme. Lucie mi ty zprávy ukazuje a je to vážně neskutečné, co a kdo jí píše. Tomu bych dřív nevěřil. Kamarádi, styďte se! Posílají srdíčka a píšou věci jako: ,Zbav se ho už, pojď ke mně, když jsi teď sama, to je skvělé.’ A dělají to i lidé, které považuji za blízké známé. Opravdu jsem se divil,“ neskrývá své rozčarování. 

Reklama

Bohuš ale tvrdí, že žádní muži nemají šanci, protože mezi ním a Lucií je prý všechno v nejlepším pořádku. „S manželkou jsme teď opravdu v pohodě. Fakt idylka. A řekli jsme si, že už nebudeme k tomu radši nic říkat,“ tvrdí s tím, že všechno, co se v předchozích týdnech dostalo na veřejnost byl jen omyl a špatná interpretace jeho slov. 

Související

Samozřejmě se občas pohádáme, to přiznávám – zrovna kvůli téhle situaci jsme se trochu chytli. Oba máme horké hlavy, takže z toho nakonec vznikl takový galimatyáš. Ale nikdy jsme od sebe neodešli a ani na vteřinu jsme o rozchodu neuvažovali,“ uzavřel zpěvák. Otázkou je, jak dlouho mu tohle přesvědčení vydrží. 

VIDEO: Lucie Bílá tajila svou svatbu skoro měsíc. A to dokonce i před svými nejbližšími.

Lucie Bílá tajila svou svatbu skoro měsíc. A to dokonce i před svými nejbližšími. | Video: CNN Prima NEWS

Zdroj: Blesk

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama