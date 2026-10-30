Jitka Čvančarová přišla do pořadu Jana Krause s dobrou náladou. Moderátorovi dokonce přinesla charitativní tričko a během rozhovoru mu začala rovnat papíry na stole. Právě tento drobný moment se stal odrazovým můstkem k otázce, která už tak nevinně nevyzněla. „Nejste trošku panovačná doma?“ zeptal se jí Kraus.
Chtěla Krause obejmout, on ji označil za panovačnou. Diváci mu to dali pořádně sežrat
Chtěla ho obejmout a pomazlit, místo toho se dočkala osobního útoku. Setkání Jitky Čvančarové s Janem Krausem v jeho televizní show vyvolalo rozporuplné reakce. Zatímco moderátor si zřejmě chtěl trochu zavtipkovat, část diváků jeho otázku na hereččinu povahu považovala za pořádně nevhodnou.
Herečka zjevně nečekala, že se rozhovor stočí právě k jejímu soukromí. „Jako to jste usoudil z čeho?“ reagovala a snažila se zjistit, co moderátora k takovému závěru přivedlo. „Jako to, že ráda držím otěže v ruce?“ nabídla mu vysvětlení. Kraus ji ale nenechal dlouho tápat. „Ne, já o otěžích nemluvil, koně sem netahejte teď,“ kontroval.
Moderátor svůj dojem ještě rozvedl a herečku označil za rozhodnou až panovačnou. „Jakože je mě někdy moc?“ zeptala se Čvančarová přímo. Kraus jí vysvětlil, že na něj tak působí. Ona pak celou situaci uzavřela větou, která mnohé pobavila, ale zároveň odhalila, že takový útok od něj nečekala. „A já jsem vás chtěla obejmout a pomazlit,“ povzdechla si.
A rozhodně nebyla sama. Ne všichni diváci totiž považovali moderátorovo vystupování za vtipné. Na sociálních sítích se objevily kritické komentáře, podle kterých tentokrát Kraus překročil hranici. „Je mi jedno, jaká je doma, ale takový dotaz mi vhodný ani vtipný nepřipadá. Kraus už delší dobu klesá rychle ke dnu. Škoda. Raději už jeho pořad nesledujeme,“ napsala divačka Evelína.
Další komentující se naopak zastala přímo herečky. „Jste královna, Jitko, toto ustát s úsměvem a bez komentáře… co rozhovor, to perla, pane Kraus,“ vzkázala jí Veronika. A podobně jako Evelína se ozvali i lidé, kteří přiznali, že už Kraus dávno klesl pod jejich úroveň. „Už roky se na něj nedívám, a to byl kdysi úžasný. Ale připadá mi trapný čím dál tím víc,“ napsala další divačka.