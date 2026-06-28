Jedna z nejúspěšnějších českých hereček se v roce 2019 provdala za akrobata Matyáše Rambu, se kterým má syna Matyáše a dceru Miru. Vydala svou první knihu DobroDruhům a spustila také podcast Do duší. „Myslím, že poznávání různých zemí a kultur rozbořilo moje černobílé vidění světa,“ uvedla v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Chtěla být baletkou, stala se herečkou a spisovatelkou. Před kamerou se Ramba svlékla až po druhém těhotenství
Herečka Tereza Ramba, dívčím příjmením Voříšková, patří mezi nejobsazovanější domácí herečky. Po snímcích Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků nebo Vesnický učitel začala její kariéra strmě stoupat, herectví ale Tereze Ramba nestačilo. Kromě filmových rolí pečuje o dvě malé děti, stíhá hrát v divadle, psát i navrhovat módní kolekce. Ve pondělí 29. června oslaví 37. narozeniny.
Chtěla být tanečnicí
Tereza Ramba, rozená Voříšková, přišla na svět v roce 1989 v Praze. Odmalička tancovala ve folklorním souboru Valášek a jako dítě se objevila ve videoklipu kapely Lucie k písni Medvídek. O tom, že se jednou stane herečkou, však jako dítě příliš nesnila, toužila se stát baletkou.
Chtěla být tanečnicí
Tereza Ramba, rozená Voříšková, přišla na svět v roce 1989 v Praze. Odmalička tancovala ve folklorním souboru Valášek a jako dítě se objevila ve videoklipu kapely Lucie k písni Medvídek. O tom, že se jednou stane herečkou, však jako dítě příliš nesnila, toužila se stát baletkou.
Rodina na prvním místě
Významným rokem po osobní stránce byl pro herečku rok 2019. Provdala se za svého partnera, akrobata Matyáše Rambu, a na podzim se jim narodil syn Mikoláš, kterému na veřejnosti říkají Slunce.
Dvojnásobná maminka
Na konci roku 2021 přivedla herečka na svět své druhé dítě – dceru Miru. Stejně jako první syn dostala i ona přezdívku. S manželem o holčičce mluví jako o Hvězdičce.
Knižní premiéra
Energie na rozdávání
Ke knize a podcastům přibyl i merch, který manželé Rambovi vytvořili z lásky k ilustracím Sáry Voříškové a grafice Jakuba Straky. V nabídce mají lehká, bavlněná ekologická pánská a dámská trika.
Časem se značka s názvem Láska Je rozrostla o mikiny, dětské oblečení, šaty a teplákové soupravy.
Neuvěřitelné geny
Do šatů ze své kolekce Doma oblékla Ramba celou svou rodinu. K focení rodinného snímku byla přizvána i hereččina nevlastní sestra coby zástupce nejmladší generace. Nechyběla ani maminka a babička s osmi křížky na krku.
Boom Instagramu
Ramba podlehla otužování. Novou zálibou se pochlubila na sociálních sítích. "Hlavně dejchat, že jo! Je jasný, že na délce vůbec nezáleží a není to soutěž, že jo, ale jen pro zajímavost: já sedmnáct vteřin, Matyáš sedm vteřin," okomentovala.
Milované cestování
Narozeniny v roce 2021 herečka oslavila u moře, kam vyrazila se svou rodinou. „Už jsme to potřebovali jako sůl. Jako moře. Míra vyčerpanosti celé rodiny přesáhla hranice příjemna, a tak jsme se sbalili a připomněli si, kdo že je to tady vlastně DobroDruh,“ napsala na Instagram.
Kývla na nahotu
Tereza Ramba patřila dlouhou dobu mezi herečky, které odmítají role, které by vyžadovaly se před kamerou svléknout. Výjimku udělala pro film Betlémské světlo režiséra Jana Svěráka. „Během těhotenství a mateřství jsem ke svému tělu získala úplně jiný vztah. Začalo mi být trochu jedno, jak vypadá. Naopak jsem si řekla: Kdy jindy, když ne teď?“ řekla o své roli lékárnice pro Lidovky.cz.
Role drsné Radky
Tereza Ramba vystudovala Pražskou konzervatoř a v roce 2005 se zúčastnila konkurzu na film Rafťáci. Po boku Vojtěcha Kotka a Jiřího Mádla ztvárnila roli drsné Radky. Ve stejném roce účinkovala ve snímku Ro(c)k podvraťáků, taktéž režiséra Karla Janáka.
Herecká kariéra
Její herecká kariéra začala strmě stoupat a v následujících letech se objevila ve filmech Venkovský učitel, Svatba na bitevním poli, BrainStorm či Bobule. Zahrála si také v rodinných filmech a pohádkách, například Peklo s princeznou. Zde se opět potkala s hereckým kolegou Jiřím Mádlem.
Oběť násilného odsunu
Objevila se i v úspěšném animovaném snímku z Jeseníků Alois Nebel, kde ztvárnila Dorothe, oběť násilného odsunu Němců po druhé světové válce, jež se pravidelně zjevuje výpravčímu Nebelovi. Snímek prezentovali také na filmovém festivalu v Benátkách a režisér Tomáš Luňák za něj získal ocenění European Film Awards či Českého lva za nejlepší výtvarný počin.
Kriminální role
Ramba ztvárnila také řadu seriálových rolí, často v kriminálních dramatech. Jednu z hlavních rolí si střihla v seriálu Modré stíny (2016) jako poručice Kristýna Horová. Nechyběla ani v oblíbeném seriálu Kriminálka Anděl, kde si vyzkoušela roli narkomanky z bohaté rodiny.
Ocenění
Velkým úspěchem pro ni byla role paní Zahrádkové v komediálním dramatu Vlastníci (2019) po boku Vojtěcha Kotka. Ramba za roli získala Cenu české filmové kritiky i Českého lva za nejlepší herečku v hlavní roli.
Úspěšná Bobule
V roce 2008 se objevila v prvním díle české filmové komedie Bobule, rok poté navázalo její volné pokračování s názvem 2Bobule. Poslední pokračování populární vinařské série režiséra Martina Koppa dorazilo do kin v roce 2020. Tereza Ramba si tak potřetí zahrála po boku Kryštofa Hádka a Lukáše Langmajera.
Vášeň jménem divadlo
Kromě filmových a televizních rolí se Ramba věnuje také divadlu. Pro Jatka78 hrála ve hře Amerikánka a v rámci Letní scény Musea Kampa ztvárnila postavu Medy Mládkové.
Zápisník alkoholičky
Film Zápisník alkoholičky v hlavní roli s Terezou Rambou vidělo v kinech přes půl milionu diváků. Jedním z nejsurovějších momentů filmu Zápisník alkoholičky je scéna, během které si podnapilá hlavní hrdinka v afektu ostříhá své dlouhé vlasy a vyholí si hlavu. Kvůli těmto pár sekundách filmu obětovala herečka Tereza Ramba své vlasy.
„Terka byla připravena tu oběť přinést. A já mám dodneška výčitky, že jí ty vlasy nenarostly,“ přiznal režisér Dan Svátek. „Ta postava to ale potřebovala. Byl v tom vzdor, zoufalství, nenávist, pomsta. Všechno dohromady. A to se nedá ošidit ani maskovat parukou. Terka si ostříhala vlasy, které měla, stejně jako ta postava, od dětství. A v tom výrazu je to vidět,“ dodal na vysvětlenou.
Monyová
V roce 2026 uvedla streamovací platforma OnePlay úspěšnou minisérii Monyová. Podmínky k natáčení měla Tereza Ramba výjimečné. Ale nároky, které byly na ni v souvislosti s rolí kladeny, byly rovněž mimořádné. „První natáčecí den si už nepamatuji. Mám ho úplně v mlze, což jsem si uvědomila, když jsme byli na schvalovačkách a postynchronech šestého dílu. Vůbec jsem si ho zpětně nevybavovala,“ řekla Ramba v rozhovoru pro iDnes.cz. „Ale byla to nádherná komplexní zkušenost,“ hodnotila zpětně.