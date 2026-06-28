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Chtěla být baletkou, stala se herečkou a spisovatelkou. Před kamerou se Ramba svlékla až po druhém těhotenství

Herečka Tereza Ramba
Herečka Tereza RambaFoto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba
Herečka Tereza Ramba
Herečka Tereza RambaFoto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Tereza Ramba, dívčím příjmením Voříšková, patří mezi nejobsazovanější domácí herečky. Po snímcích Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků nebo Vesnický učitel začala její kariéra strmě stoupat, herectví ale Tereze Ramba nestačilo. Kromě filmových rolí pečuje o dvě malé děti, stíhá hrát v divadle, psát i navrhovat módní kolekce. Ve pondělí 29. června oslaví 37. narozeniny. 

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Jedna z nejúspěšnějších českých hereček se v roce 2019 provdala za akrobata Matyáše Rambu, se kterým má syna Matyáše a dceru Miru. Vydala svou první knihu DobroDruhům a spustila také podcast Do duší. Myslím, že poznávání různých zemí a kultur rozbořilo moje černobílé vidění světa, uvedla v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

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Chtěla být tanečnicí

Tereza Ramba
Tereza RambaFoto: Profimedia – Ladislav Němec / MAFRA / Profimedia

Tereza Ramba, rozená Voříšková, přišla na svět v roce 1989 v Praze. Odmalička tancovala ve folklorním souboru Valášek a jako dítě se objevila ve videoklipu kapely Lucie k písni Medvídek. O tom, že se jednou stane herečkou, však jako dítě příliš nesnila, toužila se stát baletkou. 

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