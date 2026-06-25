To, že herečka Nikol Kouklová a herec Karel Heřmánek jr. už netvoří pár, není žádnou novinkou. Dvojide dlouho žila v odloučení a veřejným tajemstvím je to, že příčinou krachu jejich vztahu byla Karlova nevěra, Nyní už ale probíhá oficiální rozvod a Kouklová prozradila, že před časem probíhaly z Karlovy strany i pokusy o návrat.
"Chtěl se vrátit, ale já už ne," řekla o Karlu Heřmánkovi jeho expartnerka Nikol Kouklová
Rozvod Nikol Kouklové a Karla Heřmánka mladšího se blíží ke svému finále. Herečka nyní poprvé přiznala, že se ji bývalý partner po rozpadu vztahu snažil získat zpět, ona však návrat jednoznačně odmítla. Podle svých slov už nemá důvod vracet se k tomu, co jednou skončilo.
„Byli jsme spolu 14 let a prostě to dospělo do stadia, kdy už nemělo cenu být spolu. Karel se chtěl vrátit, ale já už ne,“ prozradila Nikol, že to byla ona, kdo za jejich láskou udělal definitivní tečku. A protože chtěla společnou minulost doopravdy uzavřít, odstěhovala se i z bytu na Vinohradech, kde s Karlem společně žili a který vlastní Karlova teta Marie Mixová. „Chtěla jsem to v sobě uzavřít. Teta mě přemlouvala, ať tam zůstanu,“ dodala Kouklová.
„Byli jsme spolu od mých jedenadvaceti, znali jsme se ještě z DAMU, takže zhruba patnáct let. Náš vztah jsme začínali na rozhraní puberty a dospívání a během tak dlouhé doby dochází v životech lidí obecně k obrovským posunům. A my jsme se s Karlem dostali na rozcestí, ze kterého jsme se vydali každý na tu svoji stranu,“ popsala Nikol diplomaticky důvody konce jejich vztahu. Že by se k sobě někdy mohli vrátit, si nemyslí. „Aktuálně je to uzavřená záležitost. Existují příběhy, kdy se páry dají znovu dohromady, vezmou se podruhé, potřetí… Nepoučí se a vstoupí do stejné řeky několikrát,“ řekla před časem a nyní se ukazuje, že to rozhodně není její případ.
Až soud úředně rozvede jejich manželství, bude tak moci začít novou kapitolu svého života. „Ty věci je vždycky dobré nějakým způsobem uzavřít, už kvůli hlavě a psychice. Je třeba udělat pomyslnou čáru, aby člověk mohl jít dál a začít něco nového,“ těší se herečka na všechno, co ji v životě čeká.