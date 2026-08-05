Fakt, že na sobě muzikant pořádně zapracoval, je znát na první pohled. Šporcl se přitom nepouštěl do žádných nákladných experimentů či instantních diet. Rozhodl se trvale změnit své dosavadní návyky a zaměřit se nejen na vzhled, ale především na lepší kondici a větší energii.
„Chtěl jsem se víc líbit Báře.“ Pavel Šporcl odtajnil podrobný návod, jak zhubnout pět kilo za tři měsíce
Známý houslový virtuos Pavel Šporcl překvapil novou formou. Po téměř třech měsících intenzivní práce na svém těle se pochlubil dechberoucím výsledkem své transformace a prozradil i konkrétní kroky, které mu pomohly zbavit se nechtěných kil navíc.
Za výsledkem však nestojí jen změna stravovacích návyků, ale také pravidelný pohyb. Šporcl si nastavil pevný režim, kterého se drží každý den. „Každé ráno v sedm začíná můj rituál. Jóga, pilates, kliky, cviky na paže, ramena a břicho,“ popsal svou novou každodenní rutinu, která probíhá v jeho útulné pracovně. Po cvičení zařadil také studenou sprchu a chvíli klidu, během které si dopřeje vodu s citronem, kávu nebo blahodárný zelený čaj.
Žádný cukr ani alkohol
Právě pravidelnost a konzistence jsou podle něj tím, co mu přineslo největší změnu. Jisté úpravy ale samozřejmě musel podniknout i v kuchyni a vzdal se potravin, které jsou s nadváhou běžně spojovány. „Vynechal jsem pečivo, cukr a téměř úplně alkohol,“ prozradil houslista svůj jednoduchý, avšak účinný recept, díky kterému se mu podařilo nastartovat viditelnou proměnu. Přiznal také, že si počítá kalorie a hlídá, aby měl ve stravě dostatek bílkovin.
Kdo by si ale myslel, že současná forma hudebníka uspokojila, mýlí se. „Můj cíl je 69 kg,“ přiznal Šporcl, který chce dál pokračovat v nastaveném režimu. Nejde mu přitom pouze o číslo na váze, ale především o pocit, že je ve své nejlepší životní kondici. Pavel ale přiznal jeden ryze osobní důvod, který ho při proměně motivoval a hnal dopředu. „Chtěl jsem se líbit ještě o něco víc Báře,“ svěřil se s odkazem na svou manželku Barboru Kodetovou.
Pekáč buchet bude!
Přiznal také, že výrazné zhubnutí přineslo kromě lepšího obrazu v zrcadle i další benefity. „Mám víc energie, líp se cítím na pódiu i mimo něj,“ popsal Šporcl efekt, který mu nový životní styl nabídl a který s radostí předává dál.
Svou novou rutinu si zamiloval natolik, že si rozhodl posunout laťku ještě o něco výše. Kromě štíhlejší postavy a vysněného čísla na váze má totiž ještě jeden cíl. „Když se povede i ten vysněný pekáč buchet, zlobit se určitě nebudu,“ dodal s úsměvem.