Vše začalo před více než dvěma týdny, kdy Hradilka ochromila extrémně silná bolest hlavy. „Bolel mě jakýkoliv pohyb i jakýkoliv vjem. Hluk, světlo a především vůbec nezabíraly prášky. V myšlenkách jsem zvolna akceptoval, že proskočit oknem nebo narazit hlavou do zdi by mi snad ulevilo,“ popsal bezbřehou bolest i zoufalství, které v té době prožíval.
„Chtěl jsem proskočit oknem,“ přiznal Vavřinec Hradilek. Vážnou diagnózu odhalila neskutečná bolest hlavy
Bývalý špičkový kajakář, olympijský medailista a mistr světa Vavřinec Hradilek, který nedávno ukončil svou bohatou profesionální kariéru, právě prožívá nejtěžší chvíle svého života. Promluvil o náhlé hospitalizaci i vážné diagnóze, která upoutala na nemocniční lůžko nejen jeho, ale zasáhla celou jeho rodinu.
Vše začalo před více než dvěma týdny, kdy Hradilka ochromila extrémně silná bolest hlavy. „Bolel mě jakýkoliv pohyb i jakýkoliv vjem. Hluk, světlo a především vůbec nezabíraly prášky. V myšlenkách jsem zvolna akceptoval, že proskočit oknem nebo narazit hlavou do zdi by mi snad ulevilo,“ popsal bezbřehou bolest i zoufalství, které v té době prožíval.
Nenechal se odbýt
Po příjezdu na urgentní příjem však místo úlevy přišel další boj. Lékaři se jej zpočátku snažili přesvědčit, že jde o migrénu, což Hradilek vzhledem k intenzitě potíží odmítal. „Málem jsem se zbláznil,“ popsal své pocity, když mu byl nabízen Novalgin, o němž věděl, že jeho stav nevyřeší.
Správnou diagnózu nakonec odhalilo až vyšetření mozkomíšního moku. „Z likvoru mi zjistili jakýsi zánět,“ uvedl Hradilek. Lékaři následně potvrdili meningitidu.
Rodinná sešlost na neurologii
Situaci navíc komplikovalo, že Hradilek nebyl jediným členem rodiny, který skončil v péči lékařů. „Pikantní na tom bylo, že jsme se se stejnou diagnózou potkali na neurologii téměř celá rodina,“ prozradil kajakář. Přestože šlo o velmi náročnou situaci, dodal, že ji společně zvládají.
Po několika dnech v nemocnici, kde se jako nejúčinnější léčba ukázaly především „čas, klid a tma“, byl propuštěn do domácího léčení. Jeho stav se postupně zlepšuje, bolest se však zpočátku nedařilo zcela utišit a rekonvalescence stále pokračuje.
Nový pohled na priority
Nucená pauza přiměla úspěšného sportovce zamyslet se nad tím, co je v životě skutečně důležité. Uvědomil si, že věci jako pracovní povinnosti, rušení plánů nebo ztracená dovolená ve srovnání se zdravím a rodinou ztrácejí význam.
„Člověk najednou zjistí, že se bez něj ten vlastní mikrosvět vlastně obejde,“ konstatoval Hradilek s tím, že v podobných chvílích člověk nejvíce vnímá, kdo při něm stojí a o to víc si teď takové podpory váží.
Na další týdny má teď Hradilek jasný program – nejdříve odpočinek, poté postupné nabírání sil. A co vzkazuje nemoci? „MENINGITIDO ABRAKADABRAFUČ.“
Co je meningitida
Jedná se o závažné infekční onemocnění, které způsobujezánět mozkových blan. Nejčastějšími původci jsou viry nebo bakterie, přičemž bakteriální forma je akutní, život ohrožující stav, který může během několika hodin vést k úmrtí nebo trvalým následkům. Mezi hlavní příznaky patří vysoká horečka, nesnesitelná bolest hlavy, zvracení a ztuhlá šíje, která znemožňuje předklonit hlavu k hrudníku. Varovným signálem je také výskyt petechií (drobných skvrn na kůži, které po zatlačení nezmizí) a přecitlivělost na světlo či hluk. Nejúčinnější prevencí proti nejnebezpečnějším bakteriálním formám onemocnění je očkování.