Herec a moderátor Vojta Kotek už více než dva roky poznává, co všechno obnáší život skutečného farmáře. Na jeho statku v Kozárovicích mezitím přibyli další obyvatelé, mezi nimi také kachny a nová jehňata. Právě ta mu ale přinesla jednu z nejtěžších zkušeností. Dvěma narozeným beránkům totiž původně nechtěl „dopřát“ obvyklý farmářský osud. Nakonec ale zjistil, že před některými rozhodnutími se člověk na farmě jednoduše neschová.
Chtěl beránka zachránit, nakonec změnil názor. Kotek poznal odvrácenou stranu farmaření
Na farmě Vojty Kotka není všechno jen roztomilé a idylické. Herec se musel během hospodaření postavit realitě, kterou si zpočátku příliš nepřipouštěl. A jedno rozhodnutí ho dokonce přimělo změnit názor na to, jak chce svou farmu vést.
Jedním z beránků, kteří měli namále, byl Flíček. Kotek s rodinou si ho nakonec nechali. „Flíčka jsme si nakonec nechali, ten je tady s náma. Vzhledem k tomu, že jsme mu museli trochu pomáhat, aby byl na světě, tak k němu máme trochu jinej vztah,“ vysvětlil během prohlídky farmy.
Právě silnější vztah ke zvířeti podle něj sehrál roli v tom, co následovalo. „Panoval tady názor, že ho nechceme úplně dávat pryč, tak jsme zkusili tuhle variantu,“ popsal Kotek, že museli nějak vyřešit, aby nedošlo k nechtěnému křížení příbuzných ovcí.
Tou variantou byla kastrace. Jenže během celého procesu mu podle jeho slov začalo docházet, že se vydali cestou, která není v souladu s tím, jak chce farmu do budoucna vést. „Ale když jsme to dělali, tak jsem nabyl pocit, že je to proti přírodě,“ přiznal s tím, že právě tahle zkušenost ho postavila před realitu farmářského života.
„Logicky mě to staví před ty rozhodnutí, který farmář musí udělat. Vzít na sebe to rozhodnutí musím já, tu konkrétní věc pak třeba u těch ovcí udělá veterinář,“ řekl věcně.
Kotek dnes přiznává, že příště už by postupoval jinak. Zvířata na farmě podle něj nemohou být jen domácími mazlíčky, ke kterým si člověk vytvoří vztah a pak odmítne přijmout jejich přirozený osud. „K životu na farmě to prostě patří,“ říká otevřeně s tím, že zvířata se na farmě chovají i kvůli masu.
To je podle něj zásadní rozdíl mezi farmou a zoologickou zahradou. Právě to je ostatně jedna z věcí, kterou chce prostřednictvím farmy předat i svému malému synovi Hubertovi. „Jeden z důvodů, proč tu farmu děláme, bylo, aby náš syn chápal, jak ty věci vznikají, jak dostáváme jídlo na stůl a že je důležitý, jak se k těm zvířatům chováme a jaký mají život.“
„Ale je to těžký, protože člověk si k těm zvířatům udělá nějaký vztah,“ přiznává. Za dva roky na farmě si podle svých slov prošel spoustou radostných i náročných okamžiků. „A tyhle věci pro mě byly za ty dva roky na farmě to úplně nejtěžší.“ Právě i o podobných momentech bude druhá série Farmy Vojty Kotka, která ukazuje jeho cestu od televizního života k reálnému hospodaření. První série ostatně už ukázala, že jeho farmaření není jen televizní show, ale skutečný životní projekt.
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