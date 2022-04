Chris Rock poprvé od incidentu na Oscarech promluvil o facce od Willa Smithe

Chris Rock prolomil své mlčení ohledně incidentu na nedávném udílení Oscarů. Will Smith jej přímo na jevišti udeřil poté, co moderátor udělal vtip o Smithově manželce Jadě Pinkett Smithové. Sedmapadesátiletý komik měl ve středu 30. března show v The Wilbur v Bostonu, kde prohlásil, že událost stále zpracovává.