Jakožto otec dvou synů měl známý trenér v otázce plánování budoucnosti jasno. Rozhodnutí podstoupit vasektomii pro něj bylo především praktickým a ohleduplným krokem vůči jeho partnerce, která ze zdravotních důvodů nemohla užívat hormonální antikoncepci.
„Chlapi, nebojte se toho, je to na pohodu!“ Trenér David Huf boří tabu kolem vasektomie
Bývalý mistr světa ve sportovním aerobiku, fitness trenér a mentální kouč David Huf se rozhodl promluvit o tématu, které je v české společnosti stále opředeno mnoha mýty a předsudky. Otevřeně se podělil o svou vlastní zkušenost s vasektomií. Proč se pro tento krok rozhodl, jak zákrok probíhal, kolik ho stál a proč by ho doporučil každému muži, který už má rodinné plánování vyřešené?
Jakožto otec dvou synů měl známý trenér v otázce plánování budoucnosti jasno. Rozhodnutí podstoupit vasektomii pro něj bylo především praktickým a ohleduplným krokem vůči jeho partnerce, která ze zdravotních důvodů nemohla užívat hormonální antikoncepci.
Vasektomii proto začal vnímat jako velmi elegantní a logické řešení společného partnerského života. „Já jsem to vyřešil, protože žena nemohla užívat antikoncepci, tak jsem si nechal udělat vasektomii, ať mám klid a ona taky,“ vysvětluje Huf přímočarý důvod, který ho na operační sál přivedl.
Tímto krokem ulevil své ženě od nutnosti zatěžovat tělo hormonálními preparáty. „Za mě to dává logiku. Žena se netrápí, když nemusí užívat hormony,“ doplňuje. Jako zastánce zdravého životního stylu navíc zmiňuje i ekologický přesah – hormonální antikoncepce podle něj zbytečně znečišťuje veřejné vodní zdroje, což může mít negativní dopady na plodnost.
Strach a důkladná příprava
I když je dnes David Huf velkým propagátorem tohoto zákroku, otevřeně přiznává, že před samotnou operací měl obavy. „Je to rychlý zákrok, v lehké narkóze. Respektive si lze vybrat, jestli plnou, nebo jenom prostě takhle při vědomí. Doktor popisuje, co právě dělá. Je to poměrně snadný, rychlý zákrok. A já jsem se bál hrozně,“ přiznává bez skrupulí své pocity.
Zároveň popisuje, že lékaři k zákroku přistupují velmi zodpovědně a pacient musí nejprve projít formálním procesem. „Před zákrokem je potřeba absolvovat psychologický test a jednoduchou diagnostiku. Lékaři se potřebují ujistit, že pacient zákrok podstupuje skutečně z vlastní vůle chce a nerozhoduje se pod tlakem,“ přibližuje Huf předoperační fázi.
Upozorňuje také na fakt, který může řadu lidí překvapit, totiž že zákrok nemusí být stoprocentně definitivní. „Bacha, to mě taky zarazilo. Ono to může srůst. Takže po roce jsem šel na kontrolu, jestli to teda jako stále platí, nebo neplatí. U mě to bylo v pohodě. Ale říkal mi pan doktor, že už se stalo, že si pánové mysleli, že jsou neplodní, a bum a bylo,“ směje se s tím, že jej lékaři před rizikem nechtěného srůstu chámovodů varovali.
Dva dny nonstop erekce
Mezi muži panuje z vasektomie často iracionální strach – obávají se ztráty libida, erekce či celkového pocitu mužnosti. David Huf však na základě vlastní zkušenosti tyto obavy zcela vyvrací a přidává k tomu velmi pikantní historku z rekonvalescence.
„Já když jsem z toho zákroku odjížděl, tak asi dva dny jsem měl erekci nonstop. Protože tam poškádlí ty nervové cestičky a samozřejmě libido je neskutečné,“ směje se trenér. Lékař ho tehdy ujistil, že jde o zcela normální reakci na podráždění nervových zakončení během výkonu. Samotná varlata po zákroku fungují úplně stejně jako dřív, pouze spermiím je mechanicky zamezeno v odchodu.
Jedinou drobnou komplikací, na kterou ho lékař předem upozornil, byla dočasná reakce těla na hojení tkání, která se projevovala jako mírný tlak v podbřišku. „Je pravda, že pár měsíců jsem takové bolení cítil. Ale pominulo to a je to v pohodě,“ popisuje Huf s tím, že se jednalo o jakousi mužskou obdobu menstruační bolesti, která však brzy zcela zmizela.
České tabu versus evropský standard
David Huf vnímá vasektomii jako moderní a zodpovědný krok zralého muže. Mrzí ho však, že v České republice je toto téma ve veřejném prostoru stále tabuizováno, zatímco v zahraničí jde o naprosto běžnou součást plánování rodičovství.
Pozastavuje se také nad tím, že zákrok u nás není hrazen ze zdravotního pojištění. Sám za operaci zaplatil přibližně deset tisíc korun. „V Česku to zatím na pojišťovnu není, což se divím, protože si myslím, že by to dost vyřešilo,“ říká a poukazuje na to, že v západní Evropě či USA jde o běžnou věc.
Své rozhodnutí si trenér nemůže vynachválit a ostatním mužům posílá jasný vzkaz: „Chlapi, nebojte se toho, jestli tedy takhle můžu zaagitovat, je to úplně na pohodu… Za mě je to drobný chirurgický zákrok. A vyřeší dost věcí,“ uzavírá s úsměvem.