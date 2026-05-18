Herečka Veronika Arichteva je velkým zastáncem respektující výchovy. A i proto se dostala do ostrého sporu s rodinou Ornelly Koktové poté, co se na veřejnost dostaly nahrávky toho, jak Josef Kokta vulgárně nadává svým dětem nebo jak Ornella bije jejich nejstaršího syna. To herečku zvedlo ze židle a veřejně apeluje na to, aby bylo takové chování nepřípustné.
„Chci to pokazit co nejmíň,“ říká o výchově syna Veronika Arichteva
Po ostré veřejné přestřelce s rodinou Ornelly Koktové herečka Veronika Arichteva otevřeně popsala, jak vychovává svého syna Luku. Zastánkyně respektujícího rodičovství přiznala, že když si neví rady, bez ostychu vyhledává pomoc odborníků. Podle ní je mnohem důležitější dítěti naslouchat a nastavovat jasné hranice než sahat k ponižování či fyzickým trestům.
Ona sama se velmi často o přístupu k synovi Lukovi radí s odborníky. „Já jsem byla vychovávaná autoritativně. A protože nechci své dítě bít nebo ho ponižovat – a nemusí jít zdaleka o takhle vyhrocené situace, ale i o ty úplně malicherné – tak se zajímám o to, jak postupovat. Když nevím, jdu se zeptat a nestydím se za to. Protože pro mě je prioritní dělat to se svým synem tak, aby byl šťastný a já to pokazila co nejmíň. Myslím si, že je tisíckrát lepší jít pro radu k odborníkovi než napáchat spoustu zla jen proto, že si myslím, že to, jak to dělali rodiče, je nejlepší,“ říká přesvědčeně Arichteva v rozhovoru pro iDnes.
Vyvrací také domněnku, že jejich syn může cokoliv. „Máme hranice, nekoupíme mu všechno, co chce. A našli jsme docela dobrý systém. Vytvořili jsme si s manželem v telefonu složku a to, co vidí v obchodě a přeje si, vyfotíme a dáme do ní. Zároveň mu vysvětlíme, že momentálně mu nemůžeme kupovat další hračku, ale že až budou Vánoce nebo bude mít narozeniny, něco z toho třeba dostane. A když ten den přijde, tak se tím řídíme. A rozešleme fotky i babičkám, které si třeba neví rady, co mu dát na Den dětí. Musím říct, že to funguje skvěle,“ pochvaluje si Veronika.
„Pro malé dítě, které ještě nemá dostatečně vyvinutý mozek, je těžké regulovat emoce a přijmout, že něco nebude. Neradi slyší na další pohádku, bonbon nebo hračku odpověď ne. Ale ve chvíli, kdy mu řeknete ne teď a je tam vidina toho, že někdy ano, tak s tím dokáže lépe pracovat,“ vysvětluje princip toho, jak zvládají malému synovi věci vysvětlit.