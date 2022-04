Za rozpadem manželství Žilkové stojí milenka. Stropnický ji oficiálně přiznal

Herečce Veronice Žilkové v půlce března její manžel, velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický, oznámil konec jejich osmnáctiletého vztahu prostřednictvím e-mailu. V něm jako důvod uvedl, že už ji nemiluje. Před pár dny ale vyšlo najevo, že pravou příčinou krachu manželství je něco jiného. Stropnický totiž navázal vztah se svou podřízenou na ambasádě.

Pravý důvod, proč Stropnický odchází z manželského vztahu, přijel do Prahy sdělit své manželce tváří v tvář. "Manžel přijel osobně a tento vztah mi oznámil. Nebylo to tak, že by to na něj prasklo. Upřímně musím říct, že nevím, proč mi manžel svůj vztah oznámil včetně jména," řekla Veronika Žilková magazínu Showtime. "Tři týdny jsem to v sobě držela a není to tak, že bych dnes něco zveřejňovala. Zřejmě on měl potřebu, aby se to vědělo," dodala herečka. A prozradila i to, co jí manžel o své nové lásce řekl.

"Řekl mi, že by si prý rád ještě něco užil na důchod," svěřila se v rozhovoru Žilková s tím, že ji manželova slova rozesmála. "Upřímně? Začala jsem se smát a ulevilo se mi! Myslela jsem, že příčinou naší krize byl covid, dvouleté uzavření hranic a rušení letů. Příčinou je však zřejmě tato mladá podřízená," dodala.

O tom, že mezi Stropnickým a ženou, která pro něj pracuje, něco probíhá, Žilková vytušila z anonymních zpráv, které jí chodily. Hereččin manžel ovšem podle jejích slov vždy popíral, že by na nich bylo něco pravdy. "Tři a půl roku jsem se tím nějak trápila a věděla, že manžel o náš návrat do Izraele nestojí," dodala herečka. Přesto však u nich není ukončení manželství na pořadu dne. "O rozvodu se nebavíme," shrnula Žilková.