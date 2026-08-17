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Charlotte Štiková odhalila pohlaví svého dítěte. S manželem vybrali netradiční jméno

Charlotte Štiková s manželem Martinem Stefanem
Charlotte Štiková s manželem Martinem StefanemFoto: HerminaPress
Charlotte Štiková s manželem Martinem Stefanem
Charlotte Štiková s manželem Martinem StefanemFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Charlotte Štiková se už za pár měsíců stane maminkou a kolem svého prvního potomka postupně odhaluje další detaily. Nyní prozradila nejen pohlaví, ale i to, jak se bude miminko jmenovat. A jak už je u rodiny Štikových zvykem, rozhodně nejde o obyčejné volby.

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Charlotte Štiková už nějakou dobu ví, zda pod srdcem nosí holčičku, nebo chlapečka. Teď se o radostnou novinku podělila také se svými fanoušky. S manželem Martinem Stefanem uspořádali baby shower, na které slavnostně odhalili pohlaví miminka. A jejich vysněným potomkem bude holčička. „Budeme mít holčičku! Jsme neskutečně šťastní, tak moc jsme si ji přáli,“ pochlubila se dojatá Charlotte.

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Pohlaví miminka odhalili stylově při rozkrajování dortu. Uvnitř se objevila růžová náplň, a budoucí rodiče tak konečně mohli svou radost sdílet i s pozvanými přáteli. Charlotte neskrývala obrovské nadšení a své nenarozené dceři poslala dojemný vzkaz. „Jsme jak v sedmém nebi, ani nedokážu popsat tu radost. Už ať jsi tady s námi, holčičko naše vysněná,“ napsala na Instagram

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A tím odhalení neskončilo. Charlotte totiž prozradila také jméno, které s Martinem pro svou dceru vybrali. Holčička dostane jméno Scarlett. Už dříve přitom bylo jasné, že nepůjde o obyčejné jméno, padly například návrhy Lior pro holčičku, Konstantin pro chlapečka. Pro nastávající maminku jde o další důležitý milník v těhotenství, které si podle svých slov nyní užívá mnohem více než na začátku. Miminko nebylo původně plánované, Charlotte ale později přiznala, že si s manželem dítě přáli.

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Těhotenství pro ni přitom nebylo vždy jednoduché. Ještě v červenci si stěžovala na silné nevolnosti a také nízký tlak, kvůli kterému musí být opatrná a mít možnost si kdykoliv sednout. Velkou oporou je jí manžel Martin, který jí během těhotenství připravil například dojemný dárek v podobě zarámovaných ultrazvukových snímků miminka.

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Zdroj: Super.cz, Instagram Charlotte Štikové

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