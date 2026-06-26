Rodina Štikových patří mezi ty, které umí v mediálním prostoru zaujmout. Naposledy se to povedlo Charlotte Stefan (dívčím jménem Štiková), která se objevila na večírku, kde ukázala své kulatící se bříško. Mladší sestra Ornelly Koktové září štěstím. „Stalo se to náhodou, ale zároveň jsme miminko chtěli,“ svěřila se budoucí maminka.
Charlotte Štiková je těhotná. Před měsíci tak sestru Ornellu ze lži osočovala neprávem
Charlotte Štiková už své těhotenství neskrývá. Mladší sestra Ornelly Koktové potvrdila, že je v pátém měsíci a s manželem se těší na první dítě. Zároveň ale vysvětlila, proč ještě před několika týdny veřejně popírala informaci, kterou prozradila právě Ornella. T
Její potvrzené těhotenství zároveň oživuje několik týdnů starou kauzu, kdy o tom, že její sestra bude maminkou, informovala právě Ornella. Jenže tenkrát to Charlotte rázně popřela, i když už v jiném stavu byla. Nyní se to snaží nějak vysvětlit. „Jsem v pátém měsíci. Ornella už to propálila ve svém pořadu, ale musela jsem mlžit, protože jsem pověrčivá,“ řekla webu Super.cz s tím, že si chtěla radostnou zprávu ještě nechat pro sebe.
A i když prý miminko přišlo nečekaně, radost měla nejen ona, ale také její manžel Martin Stefan. „Neplánovali jsme to, ale stalo se. Když se to dozvěděl manžel, plakal,“ prozradila na svého muže, kterého provází kontroverzní pověst a také přezdívka „mačeta“.
Na otázku Blesku, zda plánuje obnovit vztahy se starší sestrou, ale opět mlžila. Řada komentujících na sociálních sítích si myslí, že by byla namístě alespoň omluva za to, jak se k Ornelle zachovala. Koktová se totiž sestry zastala, když na ni na sociálních sítích útočila jejich matka Monika Binias. „Ať už je Charlotte jakákoliv… další útoky od osoby jménem Binias si nezaslouží. Je to dospělá žena a musí sama vědět, jak se svým životem naloží. Ale řeknu vám jedno… absolutně nechápu, jak někdo může kopat do svojí těhotné dcery," napsala tehdy.
Jenže Charlotta přešla prostřednictvím svého otce do protiútoku. „Není to pravda. Nevím, proč to Ornella napsala. Asi si chtěla zajistit sledovanost a odběr,“ uvedl tehdy Michal Štika. Ornelle tak nezbylo než si nasypat popel na hlavu. „Vše je jinak. A já si z toho opět beru ponaučení. Omlouvám se vlastně všem, protože jsem se nachytala v dobré víře. Dětství a vazby se u mě přes noc nemění. Furt žiji v tomhle směru minulostí. A to je asi ta chyba. Vše je dnes jinak a ti lidé jsou už také jiní,“ řekla k tomu zklamaně. Otázkou tak je, zda dokáže své rodině znovu odpustit.
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Zdroj: Super.cz, Blesk