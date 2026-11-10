Charlotte Stefan, za svobodna Štiková, je v závěru těhotenství a na svět se chystá přivést holčičku, které s manželem Martinem Stefanem vybrali jméno Scarlett. Přestože ji poslední týdny fyzicky pořádně vyčerpávají, psychicky se cítí dobře a porodu se nemůže dočkat. „Každopádně se na to moc těším. A jsem zvědavá, jaká ta bolest bude, jak velká,“ přiznala v rozhovoru pro iDnes. Zvažuje přitom porod do vody, případně také epidurál.
Charlotte Štiková chce natáčet vlastní porod. Na bolest je zvědavá, chystá se i na epidurál
Už každým dnem se může stát maminkou, ale místo obav z porodu má Charlotte Štiková poněkud neobvyklé plány. Příchod své první dcery Scarlett totiž nechce jen prožít, ale také zaznamenat na kameru. A jak sama přiznává, zvědavá je dokonce i na to, jak moc bude porod bolet.
Ještě zajímavější je její plán pořídit z porodu záznam. „Celé to chceme natočit, tak to bude zajímavé,“ prozradila. Záběry by chtěla využít především ve vlastním projektu. Charlotte má na placené platformě také podcast Podle Charlotte!, v němž sdílí soukromí a zážitky ze svého života. Není tedy vyloučeno, že se o tak mimořádný okamžik podělí právě se svými předplatiteli.
Na porodním sále navíc nemusí být jen s manželem. Doprovod jí plánuje dělat také sestra Ornella Koktová, která už má za sebou tři porody a snaží se Charlotte předat své zkušenosti. Dokonce absolvovala školení, aby jí mohla pomáhat masážemi proti bolesti. Obě sestry se po předchozích neshodách usmířily a Charlotte si její podpory velmi váží.
Charlotte se netají tím, že je pro ni závěr těhotenství fyzicky velmi náročný. Trápí ji skřípnutý nerv v zádech a bolesti téměř celého těla. „Fyzicky se cítím šíleně, všechno mě bolí. Už je to strašně dlouhý a necítím se vůbec komfortně,“ popsala. Na porod se těší natolik, že by podle svých slov klidně vyrazila rodit hned.