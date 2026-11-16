V rodině Štikových je důvod k radosti. Charlotte Stefanová, známá pod dívčím příjmením Štiková, přivedla na svět své první dítě. S manželem Martinem Stefanem se stali rodiči holčičky, pro kterou už dlouho před porodem vybrali jméno Scarlett. Pro Charlotte jde o začátek nové životní etapy, na kterou se připravovala několik měsíců. Mateřství se přitom dočkala po těhotenství, které pro ni zejména v posledních týdnech nebylo jednoduché.
Charlotte Stefan porodila své první dítě. Dcera dostala jméno Scarlett, u porodu nechyběla ani Ornella
Charlotte Štiková se stala poprvé maminkou. S manželem Martinem Stefanem přivítali na svět dceru Scarlett, na kterou se těšili celé měsíce. Závěr těhotenství přitom nebyl pro třicetiletou Charlotte jednoduchý, potýkala se se zdravotními komplikacemi a skončila dokonce v nemocnici. Velkou oporou jí byla také starší sestra Ornella Koktová, která ji doprovodila do porodnice.
Do porodnice ji doprovodila Ornella
Jednou z největších opor nastávající maminky byla její starší sestra Ornella Koktová. Ta se rozhodla Charlotte podpořit také přímo v porodnici a na sociálních sítích zveřejnila záběry z okamžiků před narozením miminka.
Zatímco Charlotte odpočívala na nemocničním lůžku, Ornella se ji snažila rozveselit tanečními kreacemi v růžové teplákové soupravě. Obě sestry se na videu společně smály. „Jde se na to! Jsi tak statečná, Charly,“ napsala Ornella ke zveřejněnému příspěvku.
Fanoušci se zajímali také o přítomnost Charlottina manžela Martina Stefana. Ornella následně uvedla, že nastávající tatínek je rovněž nablízku. Právě podpora starší sestry je pro Charlotte v posledních měsících mimořádně důležitá. Přestože jejich vztah v minulosti nebyl vždy harmonický, obě ženy se postupně znovu sblížily.
Scarlett dostala jméno po slavné filmové hrdince
Charlotte s manželem věděli už od léta, že čekají holčičku. Pohlaví prvního potomka oznámili během rodinné oslavy, při níž rozkrojili dort s růžovou náplní. Jméno pro dceru měli rovněž vybrané s předstihem. Rozhodli se pro Scarlett, které Charlotte spojuje hned se dvěma slavnými ženami.
Inspirací jí byla především Scarlett O‚Harová z románu a filmu Jih proti Severu, ale také americká herečka Scarlett Johanssonová. „Ovlivnila mě postava z filmu Jih proti severu a taky, že budeme mít svátek ve stejný den. A samozřejmě se mi líbí herečka Scarlett Johanssonová,“ vysvětlila.
Těhotenství zkomplikovaly vážné zdravotní problémy
Ačkoli se Charlotte na příchod prvního dítěte těšila, poslední měsíce pro ni znamenaly značnou fyzickou zátěž.
V říjnu musela být hospitalizována kvůli závažné chudokrevnosti. Podle vlastních slov měla velmi nízkou hladinu hemoglobinu a lékaři jí museli podat krevní transfuze. Největší obavy přitom měla o nenarozenou dceru. „Naštěstí malinká je v pořádku, a to je to nejdůležitější,“ uvedla tehdy.
Ani po návratu z nemocnice nebylo těhotenství jednoduché. Charlotte v listopadu přiznávala, že ji trápí bolesti a značné fyzické nepohodlí. „Fyzicky se cítím šíleně, všechno mě bolí. Už je to strašně dlouhý a necítím se vůbec komfortně,“ popsala krátce před porodem pro eXtra.cz.
Sestry se po letech znovu sblížily
Obě sestry v minulosti prošly řadou rodinných sporů, které se často odehrávaly i před zraky veřejnosti. S blížícím se porodem se ale jejich vztah výrazně zlepšil. Ornella, která sama vychovává tři děti, se pro mladší sestru stala důležitým zdrojem zkušeností a praktických rad.
Charlotte prozradila, že jí Ornella posílala videa a doporučení týkající se porodu a společně dokonce absolvovaly předporodní kurz.
Zatímco se sestry postupně sblížily, vztah Charlotte s matkou Monikou Binias zůstává podle jejích veřejných vyjádření napjatý. V posledních měsících přiznávala, že spolu nekomunikují, a rodinné neshody se podle ní dotkly i výběru jména pro očekávanou holčičku.