Nový videoklip nestaví na klasickém ději ani vyprávění konkrétního příběhu. Místo toho sází hlavně na atmosféru, vizuální styl a emoce, které rozvíjejí náladu samotné písně. Ta kombinuje současný R&B zvuk, kytarové motivy a výrazný vokální projev, díky němuž působí skladba osobně a intimně.
Charlotte Gott vydala první videoklip. In Too Deep má milion poslechů a filmovou atmosféru
Charlotte Gott udělala další krok ve své hudební kariéře. Zpěvačka a autorka představila oficiální videoklip ke svému debutovému singlu In Too Deep, který vydala v den svých dvacátých narozenin. Skladba si přitom už během prvního měsíce připsala přes milion poslechů na streamovacích platformách.
Nový videoklip nestaví na klasickém ději ani vyprávění konkrétního příběhu. Místo toho sází hlavně na atmosféru, vizuální styl a emoce, které rozvíjejí náladu samotné písně. Ta kombinuje současný R&B zvuk, kytarové motivy a výrazný vokální projev, díky němuž působí skladba osobně a intimně.
Charlotte se v klipu objevuje v několika stylizovaných scénách, které připomínají živé fotografie. Důležitou roli v nich hraje práce se světlem, stíny i netradičními úhly kamery. Výsledkem je obrazově výrazný klip s filmovou atmosférou, v němž se střídají různé sety, propojené společnými vizuálními prvky.
„Videoklip je postavený hlavně na atmosféře a vizuálních emocích. Moc mě bavilo propojovat svět módy, hudby a filmu. Užila jsem si celý tvůrčí proces od prvních příprav až po samotné natáčení. Měla jsem možnost podílet se na kreativních rozhodnutích a radost mi udělalo i to, že jsem si sama mohla vybrat auto, ve kterém se natáčelo,“ říká k natáčení klipu Charlotte Gott.
Singl In Too Deep vznikl během autorské session v londýnském studiu Eastcote. Charlotte na něm spolupracovala s britským producentem Sachou Skarbekem a hlasovou koučkou Lornou Blackwood, která má zkušenosti například s Duou Lipou nebo Ellie Goulding.
Píseň je zároveň první ochutnávkou z připravovaného EP, které má vyjít na podzim letošního roku pod značkou Billion Streams Entertainment.