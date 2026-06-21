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Charlotte Gott vydala druhý videoklip. Fanoušci v něm okamžitě poznali odkaz slavného táty

Charlotte Gottt
Charlotte GottFoto: Matúš Toth, archiv Billion Streams Entertainment a GOTT Agency
Charlotte Gottt
Charlotte GottFoto: Matúš Toth, archiv Billion Streams Entertainment a GOTT Agency
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Charlotte Gott představila nový videoklip k písni I Could Be Mine a po úspěšném debutu znovu ukazuje, že slavné příjmení pro ni není jen odkazem, ale i závazkem najít si vlastní hudební cestu.

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Charlotte Gott pokračuje v hudební cestě, na kterou se vydala po vzoru svého slavného otce Karla Gotta. Mladá zpěvačka, která letos oslavila dvacáté narozeniny, představila nový videoklip k písni I Could Be Mine a fanouškům znovu ukázala, že hudba pro ni není jen slavné příjmení, ale vlastní cesta.

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Na začátku června zveřejnila klip ke svému debutovému singlu In Too Deep. Samotná píseň vyšla už 30. dubna, tedy přesně v den jejích dvacátých narozenin, a během prvního měsíce nasbírala na streamovacích platformách více než milion přehrání. Teď Charlotte přichází s další novinkou, která má naznačit směr jejího chystaného debutového EP.

Už několik dní před premiérou sdílela na sociálních sítích první záběry z videoklipu, ze kterých bylo patrné, že i tentokrát vsadila na výraznou vizuální atmosféru. Na rozdíl od studiového klipu k první skladbě se nové video natáčelo v prostředí Chateau Mcely, které písni dodalo elegantnější a snovější nádech.

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Fanoušci přijali druhou píseň velmi pozitivně a v komentářích nešetřili chválou. „Talent po tátovi,“ stojí v jednom z prvních komentářů. Další obdivovatel napsal: „Nejkrásnější holka pod sluncem a úžasná zpěvačka.“ Vedle nadšených reakcí se ale objevily i hlasy, podle kterých by bylo hezké, kdyby Charlotte někdy zazpívala také česky.

Nová skladba vznikla stejně jako její první singl v londýnském Eastcote Studios pod vedením producenta Sachi Skarbeka. O vizuální podobu klipu se postaral mladý režisér, kameraman a střihač Jan Kellner, který na sebe upozornil už v roce 2021, kdy za snímek Bagman získal ocenění v soutěži začínajících filmařů v Cannes.

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Skladba s názvem I Could Be Mine, která vyšla 12.6. na všech streamovacích platformách, vznikla stejně jako první singl v londýnském Eastcote Studios pod producentským vedením renomovaného Sachi Skarbeka. Oproti studiovému klipu k In Too Deep, nový materiál vznikal v prostředí Chateau Mcely. Pro spolupráci si Charlotte vybrala mladého talentovaného režiséra, kameramana i střihače v jedné osobě Jana Kellnera, který v roce 2021 získal za snímek Bagman cenu v soutěži začínajících filmařů v Cannes. I Could Be Mine je druhá skladba, která naznačuje směr očekávaného debutového EP, které vyjde na podzim tohoto rok pod značkou Billion Streams Ententainment, stojí v prohlášení k této hudební novince.

Charlotte Gott tak po úspěchu prvního singlu potvrzuje, že chce na hudební scéně vystupovat pod vlastním jménem a s vlastním výrazem. Slavný otec jí sice navždy zůstane součástí příběhu, její nové písně ale ukazují, že se snaží najít cestu, která bude patřit především jí.

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Po letech mi Karel přiznal, že některé písně Semaforu nenáviděl, naše cesty se nerozešly kvůli režimu, nesoudil jsem ho, zpěv byl jeho všechno. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Youtube.com, Blesk.cz

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