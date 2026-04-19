Charlotte Gott vstupuje na hudební scénu. Debut In Too Deep vydá v den svých dvacátin

Charlotte Ella Gottová
Charlotte Ella GottováFoto: archiv Billion Streams Entertainment a GOTT Agency
Charlotte Ella Gottová
Charlotte Ella GottováFoto: archiv Billion Streams Entertainment a GOTT Agency
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Charlotte Ella Gottová se rozhodla vykročit vlastní cestou a oficiálně vstupuje do světa hudby. Svou první autorskou skladbu nahrála v Londýně a na jejím vzniku se podílel i hudebník, který má za sebou hity pro Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Svůj talent přitom ukázala už dávno. Ve třinácti letech zazpívala duet se svým otcem Karlem Gottem a tehdy bylo zřejmé, že hudební vlohy jí nechybějí. Sám slavný zpěvák o ní mluvil jako o téměř hotové interpretce. Přesto se Charlotte v dalších letech držela spíš stranou veřejného dění. Teď ale přichází chvíle, kdy se chce představit sama za sebe, a to pod jménem Charlotte Gott.

Dominka Gottová
Dominka Gottová

Dominika Gottová se znovu topí v dluzích. Její manžel žebrá o peníze u fanoušků

Celebrity

První singl vydá symbolicky 30. dubna 2026, tedy přesně v den svých dvacátých narozenin. Skladba ponese název In Too Deep a zároveň půjde o první ochutnávku z chystaného EP, které má vyjít letos na podzim.

Na sociálních sítích naznačovala, že se něco chystá, už několik dní. Přestože má na Instagramu přes 150 tisíc sledujících a zatím zveřejnila jen několik příspěvků, její účet vzbudil velkou pozornost. V pondělí sdílela v Instastories černobílý snímek z nahrávacího studia a připojila odkaz na připravovaný singl, který bude v den jejích narozenin dostupný na Spotify, YouTube i dalších platformách. V neděli večer pak přidala i další fotografie a krátkou ukázku spolu s datem vydání.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Není pravda, že by mi Ivana Gottová posílala nějakou apanáž,“ zuří druhá dcera Gotta

Novinka vznikla v londýnském studiu Eastcote a podílel se na ní producent Sacha Skarbek, který je podepsaný mimo jiné pod megahitem Wrecking Ball od Miley Cyrus i dalšími světově úspěšnými písněmi. Hudebně se In Too Deep pohybuje na hranici současného R&B. Připravované EP vyjde pod mezinárodním labelem Billion Streams Entertainment a nabídne pět skladeb, které Charlotte vytvářela během posledních dvou let.

Zdroj: Instagram Charlotte Gottové

Mohlo by vás zajímat

