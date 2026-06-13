Charlotte Gott ve dvaceti letech vykročila směrem, který jejímu otci Karlu Gottovi trval o několik let déle. Zatímco slavný zpěvák začal výrazněji prorážet v Německu až kolem devětadvaceti, jeho dcera se na tamní scéně začíná prosazovat už nyní. Důkazem je i její rozhovor pro německý Bild, nejčtenější deník v Evropě, který ji dokonce dostal na titulní stránku.
Charlotte Gott dobývá Německo rychleji než její táta. Promluvila o dojemném duetu i tajném příteli
Charlotte Gott poprvé otevřeně promluvila o posledním duetu Srdce nehasnou, který nazpívala s Karlem Gottem krátce před jeho smrtí. Přestože šlo o mimořádně těžké období, společné natáčení si podle svých slov pamatuje hlavně jako chvíli štěstí, hudby a blízkosti s milovaným tátou.
V rozhovoru se Charlotte poprvé otevřeně vrátila také k písni Srdce nehasnou, kterou nazpívala se svým otcem krátce před jeho smrtí. Karel Gott tehdy bojoval s akutní leukemií a bylo jasné, že jeho nemoc už lékaři nedokážou vyléčit. Přesto podle Charlotte společné natáčení neprobíhalo ve smutku. „Navzdory zvláštnímu načasování, kdy jsme píseň společně nahráli, jsme byli šťastní, jen jsme spolu dělali hudbu a na nic jiného jsme nemysleli,“ vzpomíná.
Na dětství po boku slavného táty má prý spoustu krásných vzpomínek. Jedna z nich je přitom úplně obyčejná, a možná právě proto tak silná. „Nikdy nezapomenu, jak jsme tančili a dováděli v obýváku. Moc jsme se bavili,“ říká Charlotte.
Letos v den svých dvacátých narozenin představila svůj první singl In Too Deep, ke kterému natočila také videoklip. Nyní přidala další skladbu z připravovaného alba, nazvanou I Could Be Mine, v překladu Mohla bych být svá. Hudba ji podle jejích slov provází prakticky od narození. „Vyrůstala jsem v hudebním prostředí díky svému otci a vždycky jsem chtěla být zpěvačkou. Byl mi jeden rok, když jsem s ním v Německu poprvé stála na pódiu. Od té doby mě hudba už nikdy nepustila,“ tvrdí Charlotte.
Zároveň dává jasně najevo, že nechce být vnímána jen jako dcera slavného otce. Gottovo jméno jí sice otevírá dveře, ona sama ale touží obstát vlastní tvorbou. „Dnes je pro mě důležité, abych sama něčeho dosáhla jako hudebnice a nežila z otcova úspěchu,“ dodává.
Bulvár může být i spojencem
Rozhovor pro Bild může působit jako překvapivý krok, avšak německý bulvární deník ale měl v oblibě i samotný Karel Gott. Dobře věděl, že média tohoto typu mohou být pro umělce nejen rizikem, ale i příležitostí. „Přišel jsem na to, že je dobré s bulvárem spolupracovat. Může vám ublížit, může vám ale i pomoci a daleko víc než takzvaný seriózní deník,“ nebál se prohlásit Karel.
Charlotte tuto strategii možná neměla od otce přímo vysvětlenou, přesto se zdá, že instinkt pro mediální prostor zdědila. Bildu mimo jiné svěřila, že si příjmení nezkrátila pouze kvůli kariéře, ale také z úcty a obdivu ke svému tatínkovi.
Život mezi zeměmi i nová láska
Charlotte už dávno nežije jen v českém prostředí. Delší dobu pobývala ve Španělsku, nové album vznikalo v Londýně a sama sebe vnímá jako člověka, který má domov trochu po celém světě. „Trávím hodně času v Londýně se svými producenty a hudebníky a mám přátele po celém světě. Těším se, kam mě moje hudba zavede dál,“ říká dcera slavného zpěváka.
V rozhovoru pro Bild naznačila i něco ze svého soukromí. Přiznala, že je zamilovaná a má přítele. Podrobnosti si ale nechává pro sebe. Vztah nechce vystavovat pozornosti veřejnosti a své soukromí si pečlivě chrání.