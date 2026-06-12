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Charlotte Ella Gottová promluvila o lásce. Dcera Karla Gotta přiznala, že je šťastně zadaná

Charlotte Ella Gottová
Charlotte Ella GottováFoto: HerminaPress
Charlotte Ella Gottová
Charlotte Ella GottováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella se naplno věnuje hudbě a s novým singlem míří nejen na české, ale i německé publikum. V zahraničním rozhovoru prozradila, že je šťastně zamilovaná, zavzpomínala na společné chvíle se svým otcem a zdůraznila, že si chce vlastní kariéru vybudovat sama, nikoliv jen díky slavnému příjmení.

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Charlotte Ella Gottová, třetí ze čtyř dcer, které měl zesnulý zpěvák Karel Gott, se vydává v jeho stopách. Právě dnes vypouští do světa svůj druhý singl a zájem je o ni nejen v Čechách, ale díky příjmení po slavném otci má dveře otevřené i v sousedním Německu, kde byl Gott velkou ikonou. Právě tam poskytla Charlotte rozhovor deníku Bild. 

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O tom, co chce v životě dělat, měla prý jasno odmalička. „Vyrůstala jsem v hudebním prostředí díky svému otci a vždycky jsem chtěla být zpěvačkou. Byl mi jeden rok, když jsem s ním v Německu poprvé stála na pódiu. Od té doby mě hudba už nikdy nepustila. Dnes je pro mě důležité, abych sama něčeho dosáhla jako hudebnice a nežila z otcova úspěchu,“ řekla začínající zpěvačka. 

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V rozhovoru Gottová také prozradila, že je v současnosti šťastně zadaná. Vzhledem k tomu, že celý svůj život žije pod drobnohledem médií, si svou lásku přísně střeží a žádné podrobnosti neuvedla. Partner je ale součástí rodiny a Charlotte promluvila o tom, jaké to u nich doma je. „S maminkou i sestrou máme skvělý vztah a navzájem se podporujeme,“ dodala mladá žena, která je zvyklá žít po celém světě. 

„Trávím hodně času v Londýně se svými producenty a hudebníky a mám přátele po celém světě. Těším se, kam mě moje hudba zavede dál,“ plánuje Gottová. V rozhovoru se nevyhýbala ani vzpomínkám na zesnulého otce. „Nikdy nezapomenu, jak jsme tančili a dováděli v obýváku. Moc jsme se bavili,“ prozradila s tím, že plyšové figurky oblíbené včelky Máji, které Gott dostával, měla všechny ve svém pokoji. 

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Zdroj: Bild

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