Zpěvák Karel Gott byl otcem čtyř dcer. Dvě starší už dávno mají svoje životy, ty mladší Charlotte Ella a Nelly Sofie, které měl se svou jedinou manželkou Ivanou Gottovou, ale dospívaly bez jeho přítomnosti. Mužský element jim však v životě nechybí.
Charlotte Ella Gottová je zamilovaná a rodině už představila přítele
Přestože Charlotte Ella Gottová pochází z jedné z nejsledovanějších rodin v Česku, o její soukromí toho veřejnost mnoho neví. Teď však unikla pikantní informace.
Tak trochu náhradním otcem jim je miliardář Leon Tsoukernik, který byl tím, kdo Ivaně a dcerám poskytl útočiště poté, co Gott zemřel a ony se potřebovaly schovat před mediálním kolotočem, který se poté strhnul. S Ivanou a jejími dcerami je se dodnes často vídají. „S Ivanou a holkama jsme v kontaktu. Pravidelně mě navštěvují, zrovna nedávno u nás byly,“ netají se Tsoukernik. „Myslím, že se jim daří velmi dobře,“ řekl podnikatel.
Byl to také on, kdo světu prozradil velkou novinku ze života Charlotte Elly. A sice, že devatenáctiletá slečna je v současnosti zamilovaná a šťastně zadaná. „Charlotte už k nám přivedla i přítele, je to sympatický kluk. Obě jsou velké holky, tak co by neměly kluky?“ prozradil pikantní novinku a naznačil, že ani mladší Nelly Sofie už zřejmě není bez přítele.
Jak vyplývá z jeho vyjádření, osobní vztahy mezi ním a Gottovou nenarušil ani krach společného projektu na zbudování Gottova muzea v jeho vile na Bertramce. „Leon postupně s Ivanou řešil, že by celý dům koupil. Měli kvůli tomu několik schůzek, kde ladili podrobnosti – a pak přišel ten kolaps. Cena, o které se bavili, byla více než padesát milionů korun,“ řekl Blesku zdroj z Tsoukernikova okolí krátce poté, co Tsoukernik v lednu zkolaboval a byl řadu dní v kómatu. I po svém zotavení trval na tom, že chce slavnou vilu na Bertramce koupit nebo alespoň vlastnit podíl.
Gottová se však rodinného pokladu, ve kterém až do konce loňského roku s dcerami bydlely, vzdát nechce. „Budu hledat sponzory,“ sdělila v létě Ivana stroze na otázku novinářů. To, že momentálně projekt visí ve vzduchoprázdnu, potvrdil i Tsoukernik. „Velmi rád budu projekt Villa Gott finančně podporovat, ale paní Gottová volí jinou cestu. Uvidíme, jak vše dopadne…“ dodal podnikatel.