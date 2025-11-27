Přeskočit na obsah
27. 11. Xenie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Charlotte Ella Gottová je zamilovaná a rodině už představila přítele

Charlotte Ella Gottová
Charlotte Ella GottováFoto: Profimedia
Charlotte Ella Gottová
Charlotte Ella GottováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Přestože Charlotte Ella Gottová pochází z jedné z nejsledovanějších rodin v Česku, o její soukromí toho veřejnost mnoho neví. Teď však unikla pikantní informace.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Zpěvák Karel Gott byl otcem čtyř dcer. Dvě starší už dávno mají svoje životy, ty mladší Charlotte Ella a Nelly Sofie, které měl se svou jedinou manželkou Ivanou Gottovou, ale dospívaly bez jeho přítomnosti. Mužský element jim však v životě nechybí. 

Ivana Gottová
Ivana Gottová

Ivana Gottová zařídila sobě a dcerám luxusní domov za téměř 70 milionů korun

Celebrity

Tak trochu náhradním otcem jim je miliardář Leon Tsoukernik, který byl tím, kdo Ivaně a dcerám poskytl útočiště poté, co Gott zemřel a ony se potřebovaly schovat před mediálním kolotočem, který se poté strhnul. S Ivanou a jejími dcerami je se dodnes často vídají. „S Ivanou a holkama jsme v kontaktu. Pravidelně mě navštěvují, zrovna nedávno u nás byly,“ netají se Tsoukernik. „Myslím, že se jim daří velmi dobře,“ řekl podnikatel. 

Byl to také on, kdo světu prozradil velkou novinku ze života Charlotte Elly. A sice, že devatenáctiletá slečna je v současnosti zamilovaná a šťastně zadaná. „Charlotte už k nám přivedla i přítele, je to sympatický kluk. Obě jsou velké holky, tak co by neměly kluky?“ prozradil pikantní novinku a naznačil, že ani mladší Nelly Sofie už zřejmě není  bez přítele. 

Reklama

Jak vyplývá z jeho vyjádření, osobní vztahy mezi ním a Gottovou nenarušil ani krach společného projektu na zbudování Gottova muzea v jeho vile na Bertramce. „Leon postupně s Ivanou řešil, že by celý dům koupil. Měli kvůli tomu několik schůzek, kde ladili podrobnosti – a pak přišel ten kolaps. Cena, o které se bavili, byla více než padesát milionů korun,“ řekl Blesku zdroj z Tsoukernikova okolí krátce poté, co Tsoukernik v lednu zkolaboval a byl řadu dní v kómatu. I po svém zotavení trval na tom, že chce slavnou vilu na Bertramce koupit nebo alespoň vlastnit podíl.

Gottová se však rodinného pokladu, ve kterém až do konce loňského roku s dcerami bydlely, vzdát nechce. „Budu hledat sponzory,“ sdělila v létě Ivana stroze na otázku novinářů. To, že momentálně projekt visí ve vzduchoprázdnu, potvrdil i Tsoukernik. „Velmi rád budu projekt Villa Gott finančně podporovat, ale paní Gottová volí jinou cestu. Uvidíme, jak vše dopadne…“ dodal podnikatel.

Mohlo by Vás zajímat: Nepoznali slavné české herce. Proč při natáčení české komedie Slováci házeli na štáb kameny?

Video: Michaela Lišková

Zdroj: Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama