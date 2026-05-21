To, že herečka Chantal Poullain už dvakrát porazila rakovinu, není tajemstvím. Když jí bylo dvaadvacet, objevili u ní rakovinu děložního čípku. Následně před patnácti lety bojovala s rakovinou prsu. To, že zhoubná nemoc udeřila i potřetí, ale doposud tajila. Nyní se o tom rozhodla promluvit v pořadu 13. komnata.
Chantal Poullain znovu bojovala o zdraví. Třetí nádor dlouho tajila
Herečka Chantal Poullain otevřeně promluvila o dalším velmi těžkém životním období. Francouzská rodačka, která už v minulosti dvakrát porazila rakovinu, nyní přiznala, že musela čelit další zhoubné diagnóze. Lékaři jí objevili nádor na plicích a herečka podstoupila náročnou operaci, kvůli které strávila Vánoce i Silvestra v nemocnici.
„Já jsem teď od prosince trošku zmizela ze světa. Byla jsem vážně hodně unavená, i když jsem spala osm hodin. Řekla jsme si, že to není normální, že se něco děje. A pak mi diagnostikovali další nádor,“ řekla na kameru jakoby nic oblíbená herečka. Lékaři původně zvažovali, že by operace nádoru na plicích mohla proběhnout laparoskopicky. „Mluvila jsem s lékaři a oni mi řekli, že to možná nebude stačit. Řekla jsem jim, otevřete mě kdekoliv, ale dejte to pryč,“ popisuje svůj přístup Chantal.
Nakonec laparoskopie opravdu nestačila a musela podstoupit klasickou operaci, která jí zanechala na levé straně hrudníku velkou jizvu. „Všechno dopadlo dobře. Já moc děkuju všem lékařům a sestrám. Ta atmosféra tam byla skvělá. Byla jsem v nemocnici přes Vánoce i na silvestra. Přišli za mnou všichni a dali jsme si nealkoholické šampaňské,“ zavzpomínala na chvíle hospitalizace.
Podle Chantal je důležité neztratit pozitivní přístup. „Když se posereš, tak si do života pouštíš negativní energii a já jsem přesvědčená, že co se má stát, to se stane,“ říká bývalá manželka Bolka Polívky, která se takového přístupu drží. „Samozřejmě v životě uděláte chyby, ale nesmíte si zakazovat žít, dělat si radost a být pozitivní,“ vzkazuje všem, kdo možná prochází něčím podobným.