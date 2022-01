Česká pornoherečka Little Caprice získala ocenění na mezinárodní scéně

Třiatřicetiletá Little Caprice, vlastním jménem Markéta Štroblová-Schlögl, se o radost z vítězství podělila v příspěvku na Instagramu. "Jsem nejlepší mezinárodní pornoherečka roku 2022. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Je to již podruhé v mé kariéře a neexistuje větší úspěch, než je toto ocenění. Děkuju. Nemám slov, jsem maximálně šťastná."

Cenu pro nejlepší zahraniční pornoherečku ovládla Little Caprice už podruhé. Poprvé se radovala před dvěma lety. Další dvě letošní ocenění se týkají kategorií Best International Lesbian Sex Scene a Best International Group Sex Scene.

AVN Awards jsou filmové ceny sponzorované americkým pornografickým magazínem AVN. Ceny se udílejí pravidelně od roku 1984 a jsou vnímány jako pornografické Oscary. Ocenění jsou rozdělena do více než stovky kategorií, z nichž některé kopírují klasické filmové ceny (například Nejlepší herec, Nejlepší režie, Nejlepší scénář), jiné jsou specifické pro pornografickou branži (například Nejlepší homosexuální scéna, Nejlepší transgender herec či herečka nebo Nejlepší scéna orálního sexu).

V nejprestižnějších kategoriích Nejlepší herec a Nejlepší herečka letos uspěli Tommy Pistol a Kenna James, oba za film Under the Veil.

Kompletní výsledky najdete na webu AVN Awards.