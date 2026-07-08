Když přišla řeč na její vzhled, padlo i přirovnání k hollywoodské ikoně Jane Fonda. Švandová se jen šibalsky pousmála a dala najevo, že moc dobře ví, že za skvělou kondicí nestojí náhoda. „Musím dokázat, že i ty baby v mém věku vypadají dobře. Musím za to bojovat,“ prohlásila s úsměvem.
Česká Jane Fonda Jana Švandová dokazuje, že věk je jen číslo: „I baby v mém věku mohou vypadat dobře!“
Na karlovarského festivalu znovu patřila k ženám, které nešlo přehlédnout. Jana Švandová sklízí komplimenty zcela zaslouženě a s neutuchajícím šarmem i energií dokazuje, že věk je opravdu jen číslo. Během rozhovoru se od její obdivuhodné formy stočila řeč i na další oblasti života – herečka otevřeně promluvila o rodině, práci i plánech na nadcházející léto.
Když přišla řeč na její vzhled, padlo i přirovnání k hollywoodské ikoně Jane Fonda. Švandová se jen šibalsky pousmála a dala najevo, že moc dobře ví, že za skvělou kondicí nestojí náhoda. „Musím dokázat, že i ty baby v mém věku vypadají dobře. Musím za to bojovat,“ prohlásila s úsměvem.
Ve Varech letos pobyla tradičně několik dní, které měla nabité k prasknutí společenskými akcemi. Kvůli dalším závazkům už ale zase musela vyrazit směr Praha. Čekají ji totiž pracovní povinnosti na letních divadelních scénách, a tak si mezi nimi chtěla dopřát alespoň jeden den volna, aby se mohla naplno pustit do další práce.
Festival si tentokrát užila ale i v rodinné společnosti. Na módní přehlídku Martiny Pipkové Loudové dorazila v doprovodu jedné ze dvou sester, se kterými má dodnes velmi blízký vztah. „My jsme tři princezny. Já jsem ta nejstarší, nejzlejší a tahle je ta nejmladší, nejhodnější,“ zavtipkovala.
Odpočinek si herečka stihla dopřát ještě před festivalem. S kamarádkou vyrazila na týden do Itálie, teď už ji ale čeká pracovní léto. Vedle divadelních představení začne natáčet i nový film, o kterém zatím nechce příliš mluvit. „Scénář už mám a moc se na to těším. Je to krásná role, ale nerada mluvím o něčem, co ještě není definitivně uzavřené,“ prozradila. Když zrovna nebude stát před kamerou nebo na jevišti, bude většinu času trávit na své chalupě. „Budu na chalupě, občas budu točit a občas hrát letní představení,“ prozradila herečka.
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