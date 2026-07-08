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Česká Jane Fonda Jana Švandová dokazuje, že věk je jen číslo: „I baby v mém věku mohou vypadat dobře!“

Jana Švandová
Jana Švandová na přehlídce návrhářky Martiny Pipkové Loudové
Jana Švandová na přehlídce návrhářky Martiny Pipkové Loudové
Jana Švandová na přehlídce návrhářky Martiny Pipkové Loudové
Sestra Jany Švandové na přehlídce návrhářky Martiny Pipkové Loudové
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11 fotografií
Jana Švandová |
Foto: herminapress.cz
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Na karlovarského festivalu znovu patřila k ženám, které nešlo přehlédnout. Jana Švandová sklízí komplimenty zcela zaslouženě a s neutuchajícím šarmem i energií dokazuje, že věk je opravdu jen číslo. Během rozhovoru se od její obdivuhodné formy stočila řeč i na další oblasti života – herečka otevřeně promluvila o rodině, práci i plánech na nadcházející léto.

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Když přišla řeč na její vzhled, padlo i přirovnání k hollywoodské ikoně Jane Fonda. Švandová se jen šibalsky pousmála a dala najevo, že moc dobře ví, že za skvělou kondicí nestojí náhoda. „Musím dokázat, že i ty baby v mém věku vypadají dobře. Musím za to bojovat,“ prohlásila s úsměvem.

„Musím dokázat, že i ty baby v mém věku vypadají dobře. Musím za to bojovat,“ říká Jana Švandová s úsměvem | Video: Jana Harmáčková

Ve Varech letos pobyla tradičně několik dní, které měla nabité k prasknutí společenskými akcemi. Kvůli dalším závazkům už ale zase musela vyrazit směr Praha. Čekají ji totiž pracovní povinnosti na letních divadelních scénách, a tak si mezi nimi chtěla dopřát alespoň jeden den volna, aby se mohla naplno pustit do další práce.

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Festival si tentokrát užila ale i v rodinné společnosti. Na módní přehlídku Martiny Pipkové Loudové dorazila v doprovodu jedné ze dvou sester, se kterými má dodnes velmi blízký vztah. „My jsme tři princezny. Já jsem ta nejstarší, nejzlejší a tahle je ta nejmladší, nejhodnější,“ zavtipkovala.

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Herečka Jana Švandová s nejmladší sestrou Jitkou, která ji v Karlových Varech doprovodila na módní přehlídku.
Foto: herminapress.cz

Odpočinek si herečka stihla dopřát ještě před festivalem. S kamarádkou vyrazila na týden do Itálie, teď už ji ale čeká pracovní léto. Vedle divadelních představení začne natáčet i nový film, o kterém zatím nechce příliš mluvit. „Scénář už mám a moc se na to těším. Je to krásná role, ale nerada mluvím o něčem, co ještě není definitivně uzavřené,“ prozradila. Když zrovna nebude stát před kamerou nebo na jevišti, bude většinu času trávit na své chalupě. „Budu na chalupě, občas budu točit a občas hrát letní představení,“ prozradila herečka.

Sestra Jany Švandové na přehlídce návrhářky Martiny Pipkové Loudové
Sestra Jany Švandové na přehlídce návrhářky Martiny Pipkové Loudové
Jana Švandová na slavnostním zahájení KVIFF 2026
Jana Švandová na slavnostním zahájení KVIFF 2026
Zobrazit
11 fotografií

Zdroj: Autorský text

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