Jejich seznámení bylo ostatně stejně nekonvenční jako pozdější svatba. Potkali se při pochodu Praha–Prčice, na který se Pawlowská podle svých vzpomínek vydala prakticky náhodou. Budoucího manžela si všimla už na začátku trasy – pod bundou si nesl několik lahvových piv, které při chůzi cinkaly. Vztah nakonec vyústil ve svatbu v roce 1976.
Černé šaty místo bílé a svatba bez rodičů. Pawlowská vzpomíná na manželství, které trvalo 38 let
Černá barva na nevěstě bývá podle nejrůznějších pověr spojována se smůlou. Halina Pawlowská ale podobným pravidlům zjevně nikdy příliš nepodléhala. Když se v roce 1976 vdávala za Zdeňka Pawlowského, místo klasické bílé oblékla černé šaty. A pokud jí měly přinést neštěstí v manželství, pověra se příliš netrefila – po boku svého muže strávila téměř čtyři desetiletí.
Ani samotný obřad rozhodně nepřipomínal velkou rodinnou veselku. „Přesně před padesáti lety jsem se vdala. Svatbu jsme měli netradiční, naši rodiče o ní nevěděli a na obřad přišli samí naši kamarádi. Když jsme už oddáni opouštěli oddací místnost, zdržela jsem se tam se svou spolužačkou a můj čerstvý manžel vyšel na Vyšehradě z kostela jako první, já se za ním objevila až po pár minutách,“ zavzpomínala Pawlowská a podělila se také o archivní fotografie.
Právě její černý model tehdy způsobil drobné nedorozumění, které si pamatuje dodnes. „Zaslechla jsem přitom rozhovor dvou asi desetiletých holčiček. Ta jedna se té druhé zeptala: ‚Která je nevěsta?‚ A ta druhá holčička s přehledem odpověděla: ‚No přece ta černá!‘ Jako svatební šaty jsem tenkrát použila černý model, ve kterém má maminka v padesátých letech promovala. S manželem jsem až do jeho smrti prožila hezkých třicet osm let. A prostě si myslím: Ať jsi černá nebo blondýna, málokdy ti štěstí sedne do klína!“
Se Zdeňkem měla Pawlowská dvě děti, dceru Natálii a syna Petra. Rodinné soužití se také opakovaně stávalo inspirací pro její knihy a historky. V srpnu 2013 však její manžel ve věku šedesáti let zemřel na rakovinu. Pawlowská později otevřeně popisovala nejen bolest po jeho odchodu, ale také to, jak silně zůstal přítomný v jejím každodenním životě. Krátce po jeho smrti například přiznala, že si stále představovala, co by na různé situace řekl, a když jí bylo nejhůř, dokonce mu posílala zprávy na jeho telefon.
Dnes je jejím partnerem producent a režisér Karel Czaban, dlouholetý spolupracovník spojený mimo jiné s pořadem Banánové rybičky. Na zesnulého Zdeňka ale Pawlowská dál pravidelně vzpomíná a právě výročí svatby pro ni bylo příležitostí vrátit se k jednomu z nejšťastnějších období svého života.
Spisovatelka přitom zůstává pracovně aktivní. Nadále připravuje víkendový pořad Omeletky pro Český rozhlas Dvojka a pokračuje také v psaní. Její nakladatelství uvádí více než třicet vydaných titulů.
V posledních letech ale musela výrazněji řešit také zdraví. Na podzim 2024 skončila kvůli vážným problémům s plícemi na několik týdnů v nemocnici a následovala dlouhá rekonvalescence. Výrazný úbytek váhy, kterého si později všimli její fanoušci, podle jejích vlastních slov nebyl výsledkem drastické diety ani módních přípravků na hubnutí, ale souvisel právě se zdravotními komplikacemi a zotavováním.