Valérie Zawadská má za sebou desítky let před kamerou, na divadelních prknech i v dabingových studiích. Její hluboký, lehce chraplavý hlas se stal jedním z nejznámějších v českém dabingu a sama během kariéry namluvila řadu světových hereček. Přesto pro ni ani osmašedesáté narozeniny, které oslavila 19. září, neznamenají pokračování poklidného života penzistky. Pracovat chce dál – a otevřeně přiznává, že v jejím případě nejde jen o lásku k herectví.
Celý život pracovala, přesto z penze nevyžije. Zawadská otevřeně o realitě svého důchodu
Valérie Zawadská oslavila 68. narozeniny a přestože už je v důchodu, pracovního tempa se nevzdává. Herečka a dabérka s nezaměnitelným hlasem dál objíždí republiku s divadelními představeními a otevřeně přiznává, že nejde jen o lásku k profesi. Ze samotné penze by podle svých slov nevyžila.
Z penze by nevyžila
Zawadská už sice pobírá starobní důchod, zároveň ale dál objíždí republiku s divadelními představeními. Sama přitom neskrývá, že peníze z penze na běžný život podle ní nestačí. „Jsem osmapadesátý ročník, takže už jsem v důchodu, a díky tomu, že mám dva syny, šla jsem o malinko dřív. Ale z toho se vyžít nedá, i kdyby člověk nevím co dělal,“ přiznala pro Super.cz.
Její pracovní kalendář proto rozhodně nezůstal prázdný. Nadále například hraje v tragikomedii Nejstarší řemeslo, kde se na jevišti potkává se Zuzanou Slavíkovou, Veronikou Gajerovou, Michaelou Dolinovou a Janou Švandovou či Kateřinou Macháčkovou. Inscenace o pětici stárnoucích prostitutek má v programu další představení i na podzim 2026.A práce pro ni není jen způsobem, jak si finančně přilepšit. Jeviště, kolegové a kontakt s diváky patří k jejímu životu prakticky od mládí a po několika desítkách let se jich nechce jednoduše vzdát.
Hlas, který nejdřív sama nemohla vystát
Právě hlas jí přitom přinesl možná ještě větší popularitu než filmové a televizní role. Paradoxem je, že když se při studiích na DAMU poprvé slyšela ze záznamu, vlastní výrazné zabarvení ji vůbec nenadchlo. Dokonce pochybovala, že by se s podobným hlasem mohla dabingem někdy živit.
Nakonec se stal jejím největším poznávacím znamením. Během let propůjčila hlas mimo jiné Claudii Cardinale, Sophii Lorenové, Goldie Hawnové, Sigourney Weaverové nebo Whoopi Goldbergové. Diváci si ji dobře pamatují také jako český hlas Peggy Bundové ze sitcomu Ženatý se závazky.
Jednou z kuriozit její dabingové kariéry zůstává film Kočka. Když bylo Zawadské kolem třiceti let, namluvila Simone Signoretovou, která byla o několik desetiletí starší. V dabingu tak dokázal její nezaměnitelný hlas překlenout i výrazný věkový rozdíl.
Za svou práci získala opakovaně také divácké ceny TýTý a Ceny Františka Filipovského. Dabing se z něčeho, o čem na škole pochybovala, stal jednou z nejvýraznějších částí její profesní identity.
Od první role k desítkám filmů
Cesta k herectví přitom nebyla úplně přímočará. Zawadská vyrůstala na různých místech Moravy a už jako dítě ji přitahovala recitace a dramatické kroužky. Na brněnskou JAMU se napoprvé nedostala, uspěla až později na pražské DAMU. Po škole získala angažmá v Západočeském divadle v Chebu a následně působila v Městských divadlech pražských. Od devadesátých let pracuje na volné noze. Za desítky let kariéry se objevila ve filmech a televizních projektech jako Saturnin, Lev s bílou hřívou, Zámek v Čechách, Snowboarďáci nebo Špindl 2.
Přesto právě dabing zůstal oblastí, se kterou si ji veřejnost spojuje nejvýrazněji. Sama přitom vždy připomínala, že namlouvání zahraničních hereček je pouze jednou součástí herecké profese.
Cigaret se nikdy úplně nevzdala
K charakteristickému chrapláku Zawadské neodmyslitelně patří i její dlouholetý vztah ke kouření. Začala velmi mladá a ani později se tímto zlozvykem netajila. V minulosti dokonce s nadsázkou mluvila o tom, že pracovat musí také proto, aby si mohla své cigarety dovolit.
Zdraví ji přitom před lety donutilo některé návyky alespoň přehodnotit. Po vážném zánětu slinivky a operaci v roce 2010 začala více hlídat jídelníček a omezila alkohol i kouření. Cigarety ale ze svého života úplně nevyřadila.
Dva synové, ale na roli babičky zatím čeká
Důležitou částí jejího života jsou také dva synové, které měla poměrně pozdě. První dítě se jí narodilo ve 36 letech, druhé krátce před čtyřicítkou. Se svým dlouholetým partnerem, muzikantem Romanem Křížem, tak rodinný život dlouhá léta kombinovala s vytíženou hereckou kariérou. Babičkou se zatím nestala. Ani v tomto směru ale podle svých dřívějších vyjádření nechce na syny tlačit a nechává rozhodnutí na nich.