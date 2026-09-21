Jeho hlas patří k těm, které poznáte po několika větách. František Filipovský dokázal dodat zběsilému Louisi de Funèsovi ještě větší tempo, zlověstně rozesmát babu Jagu v Mrazíkovi a nezapomenutelně oživit desítky dalších postav. O to krutější byl závěr jeho života. Muž, který se celý život živil řečí, v posledních letech po zdravotních komplikacích přestal mluvit. Vedle něj ale zůstala žena, s níž strávil téměř celý dospělý život.
Celý národ znal jeho hlas, po mrtvici o něj přišel. V nejtěžších chvílích mu zůstala životní láska
František Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a jeho hlas znaly celé generace diváků. Za mimořádně úspěšnou kariérou se ale skrýval i pevný rodinný život, celoživotní láska a závěr poznamenaný těžkými zdravotními problémy.
Jeho hlas patří k těm, které poznáte po několika větách. František Filipovský dokázal dodat zběsilému Louisi de Funèsovi ještě větší tempo, zlověstně rozesmát babu Jagu v Mrazíkovi a nezapomenutelně oživit desítky dalších postav. O to krutější byl závěr jeho života. Muž, který se celý život živil řečí, v posledních letech po zdravotních komplikacích přestal mluvit. Vedle něj ale zůstala žena, s níž strávil téměř celý dospělý život.
František Filipovský zemřel 26. října 1993 v Praze ve věku 86 let. Letos na podzim tak od jeho odchodu uplyne už 33 let. Za sebou zanechal přes šest desetiletí práce pro divadlo, film, rozhlas i televizi a stovky nejrůznějších postav. Přitom sám o svém hereckém typu mluvil bez velkých iluzí. „Nikdy jsem nehrál hrdiny. Hrál jsem vždycky a nejraději drobného človíčka, který se pachtí životem za kouskem lidského štěstí, a nalézaje jej, ohlíží se rozpačitě kolem sebe, jako by se ptal, jestli mu skutečně patří.“
Místo hrdinů hrál lidi, které diváci znali ze života
Narodil se 23. září 1907 v Přelouči do hudebně založené rodiny. Jeho otec František Filipovský starší byl skladatel, flétnista a kapelník a syn po něm zdědil hudební nadání. Už jako dítě zpíval a hrál na několik nástrojů. Později se pustil do studia dějin umění a estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, školu však nedokončil. Čím dál víc ho totiž pohlcovalo divadlo. Prošel mimo jiné Voice-bandem E. F. Buriana a především Osvobozeným divadlem Voskovce a Wericha. Po válce zakotvil v Národním divadle, jehož členem zůstal až do roku 1992.
Před kamerou začínal ještě na počátku třicátých let a velké romantické hrdiny skutečně téměř nedostával. Jeho doménou byli úředníčci, pedanti, sluhové, sousedé, inspektoři a nejrůznější malí muži s velkým charakterem. Právě v nich ale dokázal být nepřehlédnutelný. Diváci si ho dodnes pamatují jako školního šplhouna Mazánka z Cesty do hlubin študákovy duše, inspektora Mrázka z Hříšných lidí města pražského, dědu Lišku z komedie Což takhle dát si špenát nebo astrologa z Císařova pekaře.
Filipovský se navíc zapsal i do úplných počátků československé televize. Když 1. května 1953 začalo zkušební televizní vysílání a porouchala se technika určená k přehrávání připraveného programu, právě on živě zaskočil a před kamerou předvedl Harpagona z Lakomce. Záběry, které se dnes často ukazují jako dokument prvního vysílání, jsou ve skutečnosti rekonstrukcí natočenou o několik let později.
Doma měl člověka, který s ním vydržel téměř celý život
Zatímco profesně střídal divadlo, filmová studia a později dabingové režie, v soukromí měl mimořádně pevné zázemí. V roce 1937 se oženil s Hildou Kvičinskou a společně vychovali dceru Pavlínu a syna Jana. Pavlína Filipovská se později sama prosadila jako zpěvačka, herečka a moderátorka, Jan pracoval ve fotografickém oddělení ČTK.
Dcera na své dětství vzpomínala především jako na bezpečné období, přestože slavný otec býval často pracovně vytížený. „Narodila jsem se za války, ale dětství jsem prožila v lásce. Táta měl sice toho času pomálu, ale všechen volný čas věnoval mně a pak i bratrovi. Myslím, že byl mezi lidmi oblíbený, protože měl v sobě spoustu lásky a laskavosti,“ popsala Pavlína Filipovská v Českém rozhlase.
Manželství vydrželo až do Filipovského smrti. Jeho vnučka Pavlína Wolfová později popsala jednoduchý domácí rituál, který dobře vystihoval jejich soužití. Herec sedával ve svém oblíbeném křesle a učil se nové role, zatímco manželka mu četla repliky ostatních postav.
„Babička seděla, nahazovala, on si to přeříkával. Pracoval hodně a rád. V tom křesle strávil poslední dva roky života, kdy už nemohl mluvit a bylo to s ním už hrozně špatné. Naproti němu sedávala babička. Bylo to smutné, ale také krásné vidět dva lidi, kteří spolu šedesát let drží. Drželi spolu až do konce. Strašně mi to dalo,“ vzpomínala Wolfová.
Louis de Funès dostal v češtině druhý život
Samostatnou kapitolu Filipovského kariéry představoval dabing. Jeho spojení s francouzským komikem Louisem de Funèsem se stalo natolik ikonické, že pro několik generací českých diváků prakticky nelze jednoho oddělit od druhého. Filipovského hlas dokonale zachytil Funèsovu překotnost, vztek, ironii i prudké změny nálad.
Nebyl to ale zdaleka jediný výrazný dabing. Filipovský namluvil například babu Jagu v Mrazíkovi a jeho hlas zněl také v animovaných a večerníčkových pořadech. Výrazně pracoval i pro rozhlas a mimořádnou popularitu získala například jeho interpretace Poláčkova Bylo nás pět.
Jeho jméno zůstává s českým dabingem spojeno i dlouho po smrti. Od poloviny devadesátých let se v rodné Přelouči udělují Ceny Františka Filipovského. Tradice pokračuje dodnes a jen před několika dny, 19. září 2026, proběhl už 32. ročník. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu si letos odnesl Jan Dolanský za ztvárnění Leonarda Cohena v seriálu So Long, Marianne.
Hlas, kterým se proslavil, nakonec ztratil
Poslední období Filipovského života bylo v ostrém kontrastu s tím, čím se celý život proslavil. Po mozkové příhodě měl vážné problémy s řečí a nakonec přestal mluvit úplně. Vnučka Pavlína Wolfová vzpomínala, že rodina sledovala jeho postupné slábnutí a věděla, že se blíží konec. Přesto podle ní zůstával obklopený blízkými.
K jeho posledním televizním rolím patřil také Blekota v pokračování slavného seriálu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. Česká televize ho v obsazení pokračování skutečně uvádí, byť seriál se na obrazovky dostával v době, kdy už byl Filipovský na samém konci života.
Právě poslední roky dávají jeho příběhu zvláštní pointu. Člověk, jehož hlas poznávaly miliony lidí a který dokázal jedinou replikou proměnit malou roli v nezapomenutelnou, nakonec zůstal odkázaný na komunikaci beze slov. V pokoji proti němu ale pořád seděla žena, která mu kdysi pomáhala učit se texty. Role už nebylo potřeba nahazovat. Po téměř šesti desetiletích společného života si zřejmě rozuměli i bez nich.