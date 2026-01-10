Novou roli si Vladimír Polívka užívá naplno a na sociálních sítích dal najevo, že ho čerstvé rodičovství zasáhlo víc, než čekal.
„Celej svět se zastavil.“ Vladimír Polívka promluvil o narození dcery a ukázal Rozálku
„Nějakou dobu to trvalo, ale nedokázal jsem se na ni přestat dívat… Chci vám představit Rozálii Charlotte Polívkovou, malý velký zázrak, který mi navždy změnil život,“ napsal herec, syn Bolka Polívky a Chantal Poullain. A pokračoval v podobně dojemném tónu: „Je nádherná, je usměvavá a hlavně zdravá. Já jsem jí, ona je mnou, napořád. Viděl jsem ji se nadechnout a slyšel jsem její hlas a celej svět se zastavil,“ vyznal se novopečený táta.
Polívka tvoří pár s partnerkou Magdou, s níž zatím nejsou svoji – žijí takzvaně „na psí knížku“. Jestli se časem rozhodnou pro svatbu, ukáže až budoucnost. Jisté ale je, že zázemí pro rodinu mají: dům na Moravě, který Vladimír zdědil, už prošel výraznou rekonstrukcí, takže si teď mohou naplno užívat společné období, které začalo tím nejkrásnějším možným způsobem.