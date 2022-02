"Vypadá jako plastová puberťačka." Lidé reagovali na obálku s Nicole Kidmanovou

"Představujeme výroční číslo Hollywood Issue s kandidátkou na Oscara Nicole Kidmanovou. Je hollywoodskou hvězdou už desítky let a její nejnovější role Lucille Ballové ve snímku Ricardovi jí zajistila pátou nominaci na Oscara. Říká, že k herectví přistupuje stále stejným způsobem, jako by právě vyšla z umělecké školy," píše na svém Instagramu americký měsíčník Vanity Fair. Ten pro zmiňované výroční číslo vytváří osm různých obálek a jednou z jeho tváří je právě australská herečka.

Ta se ve svých čtyřiapadesáti letech na obálce objevuje v krátké sukni a topu značky Miu Miu, její vzhled je navíc viditelně vyretušován. Titulní strana způsobila mezi jejími fanoušky a fanynkami pohoršení. "Přehnaný Photoshop způsobuje, že vypadá jako úplně jiný člověk," nebo "Ten Photoshop je otřesný. Vůbec nevypadá jako ona!" - tak zněly některé z reakcí na Instagramu.

Uživatelé a uživatelky Twitteru zase podotýkali, že nepřirozená úprava fotografie vytváří nerealistické očekávání toho, jak by měly ženy vypadat. Jedna z osob například uvedla, že držitelka Oscara z roku 2003 za film Hodiny vypadá jako plastová, umělá teenagerka. "Jestliže infantilizují a přehnaně retušují tuto fit, krásnou a extrémně talentovanou ženu, jaká naděje je tady pro nás?" komentovala jiná z uživatelek.

Další kritizovali také samotný outfit Kidmanové: "Je to dokonalá herečka, která je nominovaná na Oscara. Proč je oblečená jako školačka? To není cool." Britský deník The Independent požádal nakladatelství Condé Nast, pod něž spadá Vanity Fair, o komentář. To se prozatím nevyjádřilo.

