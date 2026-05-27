27. 5. Valdemar
Carmen Mayerová po vážných zdravotních problémech: Skončila v nemocnici

Carmen MayerováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Oblíbená herečka Carmen Mayerová si v posledních měsících prošla náročným obdobím. Po operaci srdce a zavedení kardiostimulátoru ji znovu potrápily zdravotní komplikace, kvůli kterým skončila v nemocnici. Přesto se nevzdává a už znovu stojí na divadelních prknech. „Cítím se dobře, až se bojím, abych to nezakřikla,“ svěřila se.

Herečka Carmen Mayerová vypadá na svůj věk výborně a stále je velmi aktivní a hraje v několika divadlech. Ani ona ale nemůže zastavit čas, a tak se po osmdesátce potýká s jistými zdravotními problémy. Například kvůli nemocnému srdci dostala minulý rok v létě kardiostimulátor. „Ohromně mi pomohl,“ pochvaluje si oblíbená herečka. 

Jenže o uplynulých vánočních svátcích se necítila dobře a musela vyhledat lékařskou pomoc. Nějaký čas dokonce strávila hospitalizovaná v nemocnici. „Přidružily se další problémy a byla z toho pauza až do února,“ prozradila nyní Blesku manželka herce Petra Kostky. 

Jen co se jí ulevilo, naskočila zpět do divadelních představení, která má ve Studiu Dva a také v Komorním divadle Kalich. „Od března už znovu hraju a cítím se dobře, až se trochu bojím, abych to nezakřikla,“ zaklepala Mayerová. „Všechna divadla byla velkorysá a pauzu mi bez výčitek umožnila. Jsem za to velmi vděčná,“ dodala maminka herečky Terezy Kostkové. 

Nevyhýbá se ani společenským akcím. Minulý týden přišla podpořit svou dceru na křest její knihy a tento týden se pro změnu vydala s manželem na premiéru jeho filmu. Nezastavilo ji ani horké počasí, a tak všichni doufají, že se jí zdravotní problémy už nevrátí. 

VIDEO: křest knihy Terezy Kostkové

Tereza Kostková pokřtila novou knihu. Ta vznikla formou rozhovoru s publicistou Václavem Žmolíkem | Video: Žena.cz

Zdroj: Blesk

