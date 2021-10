Svatba v tajnosti. Bývalá atletka Klučinová si vzala zpěváka Pokáče, dodržela tradici

Jednatřicetiletý hudebník Jan Pokorný a o dva roky starší snoubenka, česká rekordmanka v sedmiboji i halovém pětiboji Eliška Klučinová dodrželi tradici a do roka od zásnub se vedli k oltáři. Pár se zasnoubil vloni o Vánocích, v únoru letošního roku přivítal na svět syna Teodora a svatba v utajení se konala 5. října.

Fotografii z jejich utajené svatby sdílel ve středu písničkář na svém Instagramu. Rovněž to byl on, kdo prozradil na sociální síti narození svého syna. "Teodor Pokorný, 11. 2. 2021. Všichni zdraví, maminka úžasná, já to přežil taky," napsal oblíbený písničkář ke svému příspěvku.

Bronzová medailistka z halového mistrovství Evropy 2015 Klučinová se s budoucím manželem poznala na koncertu krátce před ukončením aktivní kariéry, kterou po opakovaných zdravotních problémech uzavřela na podzim 2019. S partnerem si mimo jiné zahrála v klipu jeho písně Úplně levej.