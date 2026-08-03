Jakmile Iveta sdílela první střípky ze své dovolené, hned byla zavalena vlnou obdivu. V plavkách totiž předvedla bezchybnou postavu. „Ivetko, máte postavu jako dvacetiletá. Nádherná žena,“ napsal jí jeden ze sledujících a další se přidávali s komplimenty na její neuvěřitelnou figuru, kterou vystavila v mořských vlnách.
Bývalá hvězda Novy Iveta Lutovská předvedla postavu snů. Na dovolenou vyrazila s nečekaným doprovodem
Zasloužené volno u břehů Černého moře si právě užívá bývalá hvězda televizního zpravodajství na Nově Iveta Lutovská. Ačkoliv by si mnozí mohli myslet, že krásnou moderátorku bude na dovolené doprovázet partner, ona dala přednost osvědčené rodinné sestavě. Do slunného Bulharska vyrazila se svými dětmi, Anetkou a Matějem, a jako „tajnou zbraň“ pro klidný odpočinek přibalila také své rodiče.
Sama moderátorka si pobyt v Bulharsku nemůže vynachválit, mimo jiné i proto, že tamní teploty jsou příjemnější než spalující horka v Čechách.
Dovolená s rodiči? To nejlepší rozhodnutí!
Iveta otevřeně přiznává, že právě přítomnost babičky a dědy dává slovu „dovolená“ úplně jiný rozměr. Díky jejich pomoci s dětmi si totiž může dopřát luxus, který každá maminka ocení – vypít si kávu v klidu, aniž by neustále slyšela volání „Mami! Mami!“. Dokonce si s sebou po dlouhé době sbalila i knížku, i když s úsměvem dodává, že se k ní zatím ještě nedostala.
Vlny, písek a pohoda
Rodina si pro svou dovolenou vybrala destinaci, kam se letecky dopraví za pouhé dvě hodiny a kde není co vytknout ani počasí. Výběr místa byl podřízen také tomu, aby si každý přišel na své – děti na řádění na pláži a dospělí na výborné jídlo a koktejly.
Velkým tématem jsou pro Ivetu také pověstné bulharské vlny. „Můj táta říká, že když chceš zažít opravdové vlny, musíš do Bulharska. A má pravdu, takové vlny jsem ještě nikde nezažila,“ svěřila se nadšená moderátorka. Zdá se tedy, že Iveta našla recept na dokonalé léto: výstavní tělo, spokojené děti a babička s dědou v záloze.