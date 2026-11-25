Byt ve staré zástavbě si pořizovala společně s exmanželem. A přestože se nachází na rušném Smíchově, hluk z nedaleké křižovatky v něm díky kvalitním oknům téměř neuslyšíte. Když se do rekonstrukce pustili, vzali ji pořádně od podlahy. Hanka si tehdy vzala na starost i původní dřevěné zárubně, ze kterých starý nátěr odstraňovala špachtlí.
Byt Hanky Dvorské je plný překvapení. Kaskadérka si v něm střeží poklad po tatínkovi
Bez zaváhání skočí z letadla, nechá se zapálit, pravidelně se noří do ledové Vltavy a za svítání s partou podobně naladěných nadšenců běhá po Petříně. Kaskadérka Hanka Dvorská je zkrátka živel, kterou nezastavil ani nádor na mozku, kardiostimulátor, natožpak přibývající roky. A stejně osobitý jako ona je i její smíchovský byt, který už téměř čtyřicet let obývá.
Byt ve staré zástavbě si pořizovala společně s exmanželem. A přestože se nachází na rušném Smíchově, hluk z nedaleké křižovatky v něm díky kvalitním oknům téměř neuslyšíte. Když se do rekonstrukce pustili, vzali ji pořádně od podlahy. Hanka si tehdy vzala na starost i původní dřevěné zárubně, ze kterých starý nátěr odstraňovala špachtlí.
Byt, ve kterém účastnice letošní StarDance vychovala obě své děti, Míšu a Martina, má promyšlený snad každý centimetr. Hanka dokáže využít i místa, která by jiní nechali bez povšimnutí. Třeba chodba jí svého času sloužila jako malá tělocvična. Trénovala v ní jízdu na jednokolce nebo šplhala vzhůru s nohama zapřenýma o protější stěny. A překvapení čeká i pod stropem. K úložným prostorům se totiž nedostanete obyčejným otevřením dvířek, ale jen dobře zvládnutým gymnastickým kouskem.
Jednu věc si ale Hanka střeží jako oko v hlavě. Obyčejnou fialku v květináči, která pro ni má mnohem větší cenu než jakákoli drahá dekorace. Zůstala jí po tatínkovi, který už patnáct let nežije. „Když mi umřel táta, tak jsme všechno harampádí vyhodili, ale nechala jsem si jednu fialku v kořenáči a tu mám hrozně ráda. Pořád o ni pečuju, mám ji už 15 let. Když mi vykvete, tak si vždycky vzpomenu na tátu. Když kytka funguje, znamená to, že i táta funguje. Drží nade mnou ochrannou ruku, abych se někde nepřizabila.“
Dokud byly děti malé, měly v bytě každý svůj pokoj. Když se pak Míša s Martinem osamostatnili, Hanka jejich bývalé království přizpůsobila vlastním potřebám. Z jednoho pokoje vznikla pracovna se spacím patrem. Stěny zdobí fotografie nebo plakáty z filmových natáčení, které připomínají její kaskadérskou kariéru.
Druhý pokoj se proměnil v šicí dílnu. Vévodí jí pořádný průmyslový šicí stroj, na kterém Hanka dodnes spravuje outdoorové oblečení, boty i tašky. V obývacím pokoji zase nelze přehlédnout medaile, které během let posbírala, a v chodbě nechybí ani dětská hrazda.
Už několik let v bytě Hanka žije se svým partnerem Emilem, taktéž vášnivým sportovcem, a mají byt zařízený hlavně tak, aby jim dobře sloužil. Většinu dne totiž tráví venku a domů se vrací často jen kvůli převlečení nebo přespání. Do postele chodí sportovkyně kolem desáté večer, aby mohla být po páté ráno zase na nohou.
A protože jí příroda v rušném městě přece jen chyběla, pořídila si Hanka s Emilem malou zahrádku na nedaleké Mrázovce. Z bytu tam dojde, v jejím případě spíše doběhne, za pouhých pět minut. S radostí se tam pouští nejen do cvičení v přírodě, ale také do zahradničení, těší se na vlastní brambory a sleduje, co nového na záhoncích roste.
Doma je Hanka praktická hospodyňka, co si umí poradit snad se vším, duší je to ale pořád kaskadérka, která neváhá riskovat až ostatním tuhne krev v žilách. K nebezpečnému řemeslu tíhla už jako patnáctiletá holka, kdy po vzoru staršího bratra nastoupila do svazarmovského parašutistického výcviku.
V osmnácti pak na fakultě tělesné výchovy zaujala šéfa barrandovských kaskadérů Jaroslava Tomsu, který marně sháněl ženu pro skok ze třetího patra v seriálu Vlak dětství a naděje. Tím zahájila dráhu, jež ji přivedla k produkcím jako Nabarvené ptáče, Spider-Man: Daleko od domova, Van Helsing či Snowboarďáci.
Vedle filmu vyhledávala i seskoky z antén, mostů a vysokých skal bez záložního padáku. Ve velkolepých zahraničních štábních scénách šlo málokdy o zastupování konkrétních herců. „V těch velkofilmech děláme spíš takový ten myšmaš, takovou tu vřavu. Musí být na to kaskadéři. Když hořela Troja, tak tam padaly sloupy, lítaly koně a Achyles Brad Pitt tam běhal a mezi námi se míhal, zatímco my jsme tam umírali,“ směje se.
Hanka je v tom nejlepším slova smyslu nezmar. Ženská z masa a kostí, která se jen tak něčím nenechá zlomit, přestože toho na ni život naložil víc než dost. Když ji v osmapadesáti letech opustil manžel, rozhodla se, že se trápení nepoddá. Musela se totiž postarat nejen o sebe, ale také o ženy, které na ni pravidelně čekaly.
„Vyučovala jsem ve fitku a čekalo tam třicet ženských. Místo abych před nimi brečela, před tělocvičnou jsem utřela slzy, vešla dovnitř a dala jim pěknou energii. Kdybych si stěžovala, skončím na práškách,“ vzpomíná Hanka, která žije s neoperovatelným nádorem na mozku a kardiostimulátorem.
Nad vodou ji držela také její aktivita. Ani v těžkých chvílích nikdy nezůstávala nečinná. Naopak se pouštěla do věcí, na které dříve neměla čas. V šedesáti si pořídila bicí soupravu a přihlásila se do lidové školy umění. Nebo se během tříměsíční rehabilitace po operaci kolene ve dvaašedesáti letech vyučila čalounicí a doma si zrenovovala veškerý nábytek.