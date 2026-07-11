Karlovy Vary jsou pro Kateřinu Žbirkovou místem hlubokých vzpomínek a celé řady nezapomenutelných zážitků. Poprvé sem přijela s Mekym, když jí bylo devatenáct let. Ubytovaní tehdy nebyli nikde jinde než v legendárním hotelu Pupp, což pro ni bylo tehdy splněným snem. Letos se sem vrátila pracovně – její firma Miro Agency je koproducentem nového dokumentu o Báře Basikové. „Vary jsou pro mě spojené s příjemnými vzpomínkami i těmi pracovními. A samozřejmě jsou jako takové krásné město,“ usmívá se.
„Bylo to hodně těžké. Nikdo neví, čím jsem si prošla,“ říká Kateřina Žbirková o životě bez Mekyho
V Karlových Varech letos nebyla jen hostem, ale především aktivní producentkou a strážkyní odkazu svého zesnulého manžela. Od smrti legendárního Mekyho Žbirky na podzim uplyne pět let a Kateřina Žbirková se za tu dobu musela naučit žít zcela nový život. Už není paní Columbovou v pozadí hvězdy – nyní je to ona, kdo pevně drží otěže rodinného i profesního dědictví, které po manželovi zůstalo.
Proměna, kterou Kateřina Žbirková po Mekyho smrti prošla, byla zcela radikální. „Bylo to hodně těžké. Nikdo vlastně neví, čím jsem si prošla. Každý si myslí, že ve všem umím chodit, ale já jsem najednou přišla o největší oporu svého života.
A i teď, když o tom mluvím, se mi úplně sevřelo hrdlo, protože jsem neztratila jen milovaného člověka, ale i životní oporu,“ svěřila se Kateřina, která po boku Mekyho strávila celý svůj dospělý život.
„Změnilo se i to, že jsem na všechno sama. Kdybychom tu seděli dřív, na mém místě by seděl Meky a já bych byla ta za kamerou,“ přiznává. Role „paní Columbové“ jí totiž dlouhá léta vyhovovala.
Aby ale mohla dál pečovat o manželův hudební odkaz a představovat jeho tvorbu veřejnosti, musela vystoupit ze své komfortní zóny a sama se postavit před objektivy kamer.
Odkaz, který žije dál
Práce na odkazu Mekyho Žbirky je pro Kateřinu kontinuálním procesem. Po jeho smrti vydala jeho album a pravidelně pořádá koncerty Miro Žbirka Symphonic Night. Letošní ročník se uskuteční 20. října v pražském Obecním domě. Hned následující den, 21. října, v den Mekyho narozenin, bude zahájena také výstava výtvarnice Míly Fürstové, která s manželi úzce spolupracovala.
Největší radost jí ale dělají setkání s lidmi, kteří na Mekyho stále s láskou vzpomínají. „Dělá mi radost vždycky, když někdo vzpomíná na mého muže. Nedávno mi dva sběratelé ukazovali fotografii grafiky, kterou od Mekyho mají doma v obýváku. To mě hřeje u srdce,“ svěřuje se.
V nové etapě života jsou Kateřině největší oporou děti. Syn David žije v Londýně, kde se věnuje hudbě a produkci. Kateřině ale pomáhá například s vizuální stránkou koncertů. Dcera Linda se zase podílí na chodu rodinné firmy a stará se o domácí zvířata – dva psy a dvě kočky, kteří jsou pro Kateřinu tím nejlepším lékem na bolavou duši.
Zdroj: Autorský článek