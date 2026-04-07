O víkendu na sociálních sítích vypustila podnikatelka Ornella Koktová fantastickou zprávu. Oznámila, že její mladší sestra Charlotte, která se minulý rok narychlo provdala, je těhotná. Udělala to dle svých proto, aby se sestry zastala a ochránila ji před útoky jejich matky Moniky Binias, která opakovaně na obě dvě své dcery veřejně útočí.
„Byla to na Ornellu past,“ zuří Kokta po podvodu s těhotenstvím jeho švagrové
Podnikatelka Ornella Koktová chtěla veřejně ochránit svou mladší sestru Charlotte před útoky jejich matky Moniky Binias. Když proto oznámila, že je Charlotte těhotná, myslela si, že říká pravdu. Jenže brzy vyšlo najevo, že všechno je jinak – a Ornella se teď cítí podvedená vlastní rodinou.
„Ať už je Charlotte jakákoliv… další útoky od osoby jménem Binias si nezaslouží. Je to dospělá žena a musí sama vědět, jak se svým životem naloží. Ale řeknu vám jedno… absolutně nechápu, jak někdo může kopat do svojí těhotný dcery!!! Já si taky zažila svý… ale přece jen Charlotte není takový tvrďák jako já. Charly, drž se…,“ napsala Koktová ke společným fotografiím. Jenže záhy se ukázalo, že informace není pravdivá a rodina se zatím o žádného dalšího člena nerozroste. Ornella se cítí být zrazená a postěžovala si svým sledujícím.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Matka točila porno v sestřině dětském pokoji,“ tvrdí Ornella Koktová
„Bohužel vám musím objasnit situaci. Kus mé rodiny ze mě udělal id*ota, takže ve zkratce řečeno: Charlotte měla nějaké trable ve svém svazku, řekla mi tu informaci s tím těhotenstvím, já jsem si to nechala pro sebe. Ta osoba, která nás porodila, vypustila tuto informaci ven, chtěla z toho udělat velké haló. Chtěla jsem se Charlotte zastat, protože nikdo jiný to neudělá,“ řekla Koktová, která lituje, že se opět nechala napálit vypočítavými členy své rodiny. „Takže vše je jinak… a já si z toho beru ponaučení opět. A omlouvám se vlastně všem, protože jsem se nachytala v dobré víře,“ doplnila zklamaně.
Že to byl plánovaný podraz na jeho ženu, je přesvědčený Josef Kokta, se kterým má Ornella tři děti a který se jí také veřejně zastal. „Charlotte údajně není těhotná, takže na Ornellu to ušili, chtěla zabránit kecům Binias a vlastně na ni ušila boudu Charlotte,“ popsal pro ŽivotvČesku.cz. Další muž, kterému Ornella vždycky věřila, se ale moc hezky nezachoval. Její otec Michal Štika tvrdí, že jeho starší dcera si tímto prohlášením jen snaží zvednout sledovanost. „Není to pravda. Nevím, proč to Ornella napsala. Asi si chtěla zajistit sledovanost a odběr,“ uvedl pro Expres. Je tak jasné, že v téhle rodině se upřímné vztahy jen tak neobnoví.