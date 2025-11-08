O tom, že se herečka Veronika Gajerová roky zmítala ve finančních problémech. Ty vyvrcholily milionovými dluhy, které už nebyla při nejlepší vůli schopná sama splácet. Obrátila se proto na soud, který uvěřil její snaze vlastní chyby napravit a povolil jí oddlužení. Tím procházela posledních pět let. Na to, jak složité období jejího života začalo ale nerada vzpomíná.
