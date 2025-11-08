8. 11. Bohumír
"Byla jsem strašné jelito," říká o vzniku svých finančních problémů Veronika Gajerová

Po dlouhých letech se herečka Veronika Gajerová mohla konečně volně nadechnout. Podařilo se jí totiž definitivně zbavit milionových dluhů. Jak se do nich ale vlastně dostala?

O tom, že se herečka Veronika Gajerová roky zmítala ve finančních problémech. Ty vyvrcholily milionovými dluhy, které už nebyla při nejlepší vůli schopná sama splácet. Obrátila se proto na soud, který uvěřil její snaze vlastní chyby napravit a povolil jí oddlužení. Tím procházela posledních pět let. Na to, jak složité období jejího života začalo ale nerada vzpomíná.

„Já se do minulosti nechci ohlížet, protože jak se ohlédnu, tak mě to strašně bolí, takže se snažím jít dál. Úplně největší chybou, kterou jsem udělala, je, že jsem okamžitě po rozchodu neřešila to, abych zaopatřila sebe a své děti. Uvěřila jsem lidem, kteří mi byli v té době nejbližší, že se postarají o děti a o mě, i když tam už byly milenky," vrátila se přece jen do okamžiku, kdy se jí rozpadlo manželství s režisérem Petrem Kracíkem, se kterým měla dvě malé děti a který následně odešel za herečkou Terezou Kostkovou. S tou pak tvořil pár několik let a přivedli spolu na svět syna. 

V šoku z rozpadu vztahu nedokázala myslet na budoucnost a finanční zajištění pro sebe a své dvě děti. Já jsem měla tenkrát s jasnou hlavou okamžitě říct dobře, jdeme od sebe, ale pojďme si právně ošetřit situaci s dětmi. Mně tehdy puklo srdce a v okamžiku, kdy vám pukne srdce, jednáte v emocích a to je špatně,“ svěřila se webu Expres. To byl první špatný krok, který roztočil spirálu, ze které se už Gajerová nedokázala dostat.

„Všechny finance se začaly nabalovat a já jsem pak už nevěděla, kudy kam. Já jsem byla opravdu strašné jelito a byla jsem velmi zraněná. Měla jsem v té době ještě hrozně malé děti. Já vůbec nechápu, jak jsem to zvládla,“ říká dnes. „Já jsem velmi věřící člověk a myslím si, že jsem i velmi pokorný a vděčný člověk a jedině díky tomu, že mám kolem sebe strážné anděly a že mám kolem sebe fantastické lidi, kteří byli při mně a drželi mě morálně i psychicky, jsem to zvládla. Protože jinak bych si to nedokázala vysvětlit,“ dodává s vděčností, že nyní může otevřít zcela novou kapitolu svého života. 

Zdroj: Expres

