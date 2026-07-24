Spisovatelka Halina Pawlowská vždy patřila k ženám, které jsou, jak se říká, krev a mlíko. „Pořád jsem držela diety, Měla jsem i období, kdy jsem hodně zhubla, pak jsem to časem zase nabrala,“ říká Pawlowská s tím, že když se ohlédne zpátky, lituje toho, jak se tehdy cítila.
„Byla jsem hezká, proč mi to nikdo neřekl?“ vzpomíná Halina Pawlowská
Halina Pawlowská se celý život potýkala s komplexy kvůli své postavě, dnes se ale na staré fotografie dívá úplně jinýma očima. Slavná spisovatelka přiznala, že si nikdy nepřipadala dost hezká, přestože ve skutečnosti byla mnohem atraktivnější, než si tehdy myslela. Otevřeně promluvila také o lécích na hubnutí, předsudcích vůči ženám s nadváhou i o tom, proč o mužskou pozornost nikdy neměla nouzi.
„Někdy se teď dívám na svoje starší pořady a říkám si, že jsem byla vlastně hezká. A říkám: Proč jste mi to neřekli?! Nikdy jsem si to neuvědomovala, vždycky jsem měla komplexy. Od svých patnácti let jsem měla komplexy, že jsem tlustá a že nevypadám dobře. A teď se zpětně dívám a říkám, že jsem nevypadala špatně,“ zavzpomínala v podcastu Agáty Hanychové, se kterou téma vnímání vlastního těla dále rozebrala.
Přesto však říká, že trápení s váhou jí radost ze života nikdy nevzalo. „Ale nikdy to u mě nebylo úplně ústřední, že bych nemyslela na nic jinýho. Ale pořád jsem si říkala, kdybych tak mohla ráno vstát a vzít si šortky, to se mi nikdy nestalo,“ popsala svůj nesplněný sen.
Řeč přišla i na v současnosti velmi populární léky na hubnutí. „Když to vyhovuje, tak proč ne. Obezita je nemoc a nemoci se léčí práškama. Když někdo váží šedesát kilo a chce vážit pětapadesát, tak to je opravdu nesmysl, ale nad stovku je to úplně v pořádku,“ myslí si úspěšná spisovatelka.
„U mě se stýkaly komplexy z toho, že nejsem štíhlá dlouhonohá lasice s takovým určitým sebevědomím. Jako že nejsem zas tak jako šeredná. Nenávidím, když se lidi posuzují podle toho, jak vypadají, i když je to to první, co na vás druhý vidí,“ zamýšlí se Pawlowská, která vždy byla středem pozornosti.
„Věděla jsem, že málokdy se mi podaří být nenápadná. Že když někam vstoupím, tak většinou vzbudím pozornost. Ale možná jsem tomu šla i naproti,“ uznává se smíchem Halina, která miluje pestré barvy a výrazné šperky.
„Na druhou stranu jsem věděla, že když se na někoho podívám, že ho okouzlím,“ dodala se šibalským úsměvem. Problémem tak u ní nikdy nebyl nezájem mužů, jako spíše vnímání ostatních žen.
„Většina štíhlých lidí si myslí, že ty tlustý jsou tlustý proto, že jsou nezodpovědný a nedokážou se trápit hlady. Znám spoustu štíhlých žen, který jsou vnitřně přesvědčený, že žena s nadváhou se nemůže nikdy nikomu líbit, nemůže prožít žádný vztah,“ prozradila Pawlowská, která je důkazem, že je to nesmysl.