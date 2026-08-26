Dva měsíce po narození třetího dítěte se Kristýna Leichtová rozhodla otevřeně vrátit k období, které jí podle vlastních slov změnilo pohled nejen na porod, ale i na sebe samotnou. Herečka známá například ze seriálů Comeback nebo Ohnivý kuře popsala první týdny s miminkem i samotný příchod dítěte na svět.
„Byl vědomý, živočišný a svobodný.“ Kristýna Leichtová detailně popsala svůj třetí porod
Třetí porod pro Kristýnu Leichtovou nebyl jen dalším velkým životním okamžikem, ale zkušeností, která zásadně proměnila její pohled na vlastní sílu, mateřství i to, jak důležité je důvěřovat svému tělu a svým rozhodnutím.
Klasické šestinedělí plné odpočinku a izolace se u ní tentokrát nekonalo. Přesto tvrdí, že se necítí vyčerpaná. Velkou zásluhu na tom má podle ní rodina a především starší dcera.
„Už je to plus mínus dva měsíce, co jsem se stala novou maminkou třem dětem. Celé to období mi přijde jako jeden velký happening. Vůbec jsem neměla šestinedělí na lůžku a v samotě, ale vlastně mi to nevadí. Cítím se odpočinutá, protože mi všichni pomáhají. Nejvíce Dorotka. Někdy mi to miminko ani nechce dát…," svěřila se Leichtová.
Porod podle vlastních představ
Velmi osobně se herečka rozepsala také o samotném porodu. Za důležité považuje především to, že kolem sebe měla jen lidi, kterým důvěřovala, a nikdo nezpochybňoval její rozhodnutí.
„Odpočinutá jsem možná i proto, že u zrození byl jen Vojta a úžasná porodní ,babka‘. Možná proto, že nikdo nezpochybňoval má rozhodnutí. Že jsem měla obrovskou podporu a svobodu. Našla jsem v sobě další novou sílu a dovolila si ji projevit naplno. Věděla jsem, že moje tělo je mocné, a ne rozbité. Věděla jsem to díky studiu předporodní přípravy a díky spoustě dalších dostupných informací!" popsala.
Od prvních náznaků porodu přitom podle ní všechno nabralo velmi rychlý spád. Do celého zážitku se navíc vešel i noční přesun autem.
„Díky tomu moje tělo za hodinu a půl od drobného odtoku plodové vody porodilo krásné zdravé miminko. I s dvacetiminutovým nočním přejezdem mezi stády jelenů a daňků. Můj třetí porod zase nebyl do vody, s hudbou a svíčkami, orgasmický, ani hypno. Byl vědomý, živočišný a svobodný. Takový, jaká jsem já," uvedla Leichtová.
„Už nikdy nebudu ta samá Kristýna“
Třetí porod pro ni nebyl jen příchodem dalšího dítěte do rodiny. Z jejích slov je patrné, že ho vnímá také jako výraznou osobní zkušenost, která změnila způsob, jakým sama sebe vidí.
Poděkovala přitom lidem, kteří ji během celého období podporovali. „Díky, Natálko, Vojto a Lily, že jste mi umožnili tohle zažít! Díky tomu už nikdy nebudu ta samá Kristýna. Stal se ze mě pevný, statný strom s kořeny hluboko v zemi a korunou proplétající se s jinými statnými stromy, už ne osamocená, měkká, ohebná tůjka," napsala.
Svou zkušenost zároveň využila k povzbuzení dalších žen, aby se o porod aktivně zajímaly a hledaly si informace, které jim pomohou rozhodovat o vlastním těle. „Nepodceňujte porod, nespoléhejte na ostatní, vzdělávejte se, věřte si. Porod může být krásným posilujícím zážitkem, uvědomíte-li si svou sílu a sílu tohoto základního životního procesu," uzavřela herečka.