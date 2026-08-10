Minulý týden zažil zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup jeden z nejhorších dnů svého života. To když ho dva maskovaní útočníci zmlátili na jeho vlastní zahradě tak, že se musel po převozu do nemocnice podrobit akutnímu chirurgickému zákroku. A přestože policejní vyšetřování teprve začalo, Soukup má jasno. Podle něj šlo o pokus o vraždu.
Ještě se nestačil vzpamatovat z brutálního útoku a už se kolem Jaromíra Soukupa rozjíždí další drama. Policie teprve zjišťuje, kdo a proč na mediálního podnikatele zaútočil, on sám ale podle svých slov o motivu nepochybuje. Případ navíc začíná zasahovat i do jeho rodinného života a péče o malou dceru Rozárku.
„Můžeme potvrdit, že jsme ve středu 4. 8. večer vyjížděli na pozemek sedmapadesátiletého muže, který byl napaden dvojicí maskovaných osob, po kterých nyní policie pátrá. Dotyčný byl poté s vážnými zraněními převezen do nemocnice,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. „Případ si poté převzali kriminalisté z oddělení Praha-venkov – Jih, kteří útočníky viní z omezování osobní svobody a také z ublížení na zdraví,“ doplnila mluvčí.
Okamžitě se tak začalo spekulovat o motivu Soukupova napadení. Ve hře je pochopitelně vymáhání dluhů, kterých má Soukup „na hrbu“ víc než dost. Po jeho zkrachovalém podnikání zůstaly pohledávky v řádech milionů. To však Soukup jednoznačně odmítá a tvrdí, že má jasno v tom, kdo za útokem stojí. Webu Expres řekl, že celou věc považuje za pokus o vraždu. Dle svých slov chystá zveřejnit obsáhlé prohlášení, kde se k celé věci vyjádří. Otázkou však je, zda mu to policie vzhledem k probíhajícímu vyšetřování umožní.
Celá věc má ještě jeden rozměr a tím je péče o nezletilou dceru Rozárku, kterou má Soukup s influencerkou Agátou Hanychovou. Tu napadení jejího expartnera u něj doma vyděsilo a zvažuje právní kroky vzhledem k tomu, že mají dceru ve střídavé péči. „V tuto chvíli je dcera paní Hanychové u své matky a je v pořádku. Považujeme za důležité mít k dispozici relevantní informace o tom, co se stalo a jaká je aktuální situace pana Soukupa, zejména s ohledem na péči o nezletilou dceru. Tyto informace si od pana Soukupa vyžádáme a následně podle toho, co zjistíme, vyhodnotíme další postup a zvážíme všechny kroky, které budou s ohledem na bezpečí a nejlepší zájem nezletilé považovány za potřebné,“ uvedl Agátin právník Štěpán Ciprýn.