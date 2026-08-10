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„Byl to pokus o vraždu,“ má jasno o svém napadení Jaromír Soukup

Jaromír Soukup
Jaromír Soukup
Agáta Hanychová a Jaromír Soukup
Jaromír Soukup
Agáta Hanychová
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8 fotografií
Jaromír Soukup |
Foto: GWUZD PAVEL
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ještě se nestačil vzpamatovat z brutálního útoku a už se kolem Jaromíra Soukupa rozjíždí další drama. Policie teprve zjišťuje, kdo a proč na mediálního podnikatele zaútočil, on sám ale podle svých slov o motivu nepochybuje. Případ navíc začíná zasahovat i do jeho rodinného života a péče o malou dceru Rozárku.

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Minulý týden zažil zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup jeden z nejhorších dnů svého života. To když ho dva maskovaní útočníci zmlátili na jeho vlastní zahradě tak, že se musel po převozu do nemocnice podrobit akutnímu chirurgickému zákroku. A přestože policejní vyšetřování teprve začalo, Soukup má jasno. Podle něj šlo o pokus o vraždu. 

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„Můžeme potvrdit, že jsme ve středu 4. 8. večer vyjížděli na pozemek sedmapadesátiletého muže, který byl napaden dvojicí maskovaných osob, po kterých nyní policie pátrá. Dotyčný byl poté s vážnými zraněními převezen do nemocnice,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. „Případ si poté převzali kriminalisté z oddělení Praha-venkov – Jih, kteří útočníky viní z omezování osobní svobody a také z ublížení na zdraví,“ doplnila mluvčí.

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Okamžitě se tak začalo spekulovat o motivu Soukupova napadení. Ve hře je pochopitelně vymáhání dluhů, kterých má Soukup na hrbu víc než dost. Po jeho zkrachovalém podnikání zůstaly pohledávky v řádech milionů. To však Soukup jednoznačně odmítá a tvrdí, že má jasno v tom, kdo za útokem stojí. Webu Expres řekl, že celou věc považuje za pokus o vraždu. Dle svých slov chystá zveřejnit obsáhlé prohlášení, kde se k celé věci vyjádří. Otázkou však je, zda mu to policie vzhledem k probíhajícímu vyšetřování umožní. 

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Celá věc má ještě jeden rozměr a tím je péče o nezletilou dceru Rozárku, kterou má Soukup s influencerkou Agátou Hanychovou. Tu napadení jejího expartnera u něj doma vyděsilo a zvažuje právní kroky vzhledem k tomu, že mají dceru ve střídavé péči. „V tuto chvíli je dcera paní Hanychové u své matky a je v pořádku. Považujeme za důležité mít k dispozici relevantní informace o tom, co se stalo a jaká je aktuální situace pana Soukupa, zejména s ohledem na péči o nezletilou dceru. Tyto informace si od pana Soukupa vyžádáme a následně podle toho, co zjistíme, vyhodnotíme další postup a zvážíme všechny kroky, které budou s ohledem na bezpečí a nejlepší zájem nezletilé považovány za potřebné,“ uvedl Agátin právník Štěpán Ciprýn.

VIDEO: Agáta Hanychová

Jaký je Agátin top beauty hack a jak je spokojená s operací víček? | Video: Žena.cz

Zdroj: Blesk, Expres

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